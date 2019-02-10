Тодоренко, Ивлеева, Бондарчук, Ургант, Корчевников и другие звезды телеэфира получили премию «ТЭФИ — 2019»

В среду, 2 октября, были вручены премии ТЭФИ. В категории «Дневной эфир» было 14 номинаций, в категории «Вечерний эфир» — 20.

«Лучшей утренней программой» назвали шоу «Утро Пятницы». ««Лучшим дневным ток-шоу»» стала передача «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» («Россия-1»). «Лучшей телеведущей» стала Регина Тодоренко (шоу «Регина+1»). «Лучшей развлекательной программой» стал «Секретный миллионер». «Лучшей программой для детей и юношества» назвали «Орла и Решку. "Семья"» с Екатериной Гордеевой и Николаем Солодниковым. «Лучшей просветительской программой» стала «Мир наизнанку» с Дмитрием Комаровым. «Лучшим документальным проектом» стал социальный проект «Попроси у неба» (телеканал «Пятница»). «Лучшим реалити-шоу» стало шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» (ТВ-3). «Лучшей телеигрой» стало шоу «Что? Где? Когда?» (Первый канал). В номинации «Эфирный/неэфирный промоушн телепрограмм» премию дали промокампании «Чемпионат мира по футболу 2018 года на Первом». «Лучшим ведущим спортивной программы» стал Дмитрий Губерниев («Биатлон, женская эстафета на этапе Кубка мира в Оберхофе» на «Матч-ТВ»). «Лучшей спортивной передачей» — «Тотальный футбол» («Матч-ТВ»). Премии в номинации «Журналистское расследование» удостоились «Инсайдеры. Расследование с внедрением». «Лучшим дневным телесериалом» признали «ИП Пирогова» с Еленой Подкаминской в главной роли (канал «Супер»).

«Лучшей вечерней информационной программой» стала «Пятница! News». «Лучшим ведущим информационной программы» стал Дмитрий Губерниев («Все на Матч»). «Лучшим репортером/оператором репортажа» стал Дмитрий Занин («Чемпионат Мира LIVE»). «Лучшим интервьюером» признан Федор Бондарчук («Кино в деталях»).

«Часто мои коллеги говорят «Я не ожидал», когда чего-то добиваются. А я ждал. Я просто счастлив, спасибо за этот приз. Я ждал 15 лет — в октябре этого года моей программе исполнилось именно столько», — цитирует «Газета» Бондарчук.

«Лучшим общественно-политическим ток-шоу прайм-тайма» стало «60 минут». «Лучшим ведущим общественно-политического шоу» стал Дмитрий Куликов («Право знать!»). «Лучшей информационно-аналитической итоговой программой» стала «Агора». «Лучшим ведущим информационно-аналитической итоговой программы» стал Михаил Швыдкой («Агора»).

«Лучшим актером телевизионного фильма/сериала» стал Сергей Бурунов («Мылодрама»). «Лучшим телевизионным фильмом/сериалом» стал сериал «Обычная женщина» (ТВ-3). «Лучшей актрисой телевизионного фильма/сериала» стала Анна Михалкова («Обычная женщина»). «Лучшим режиссером телевизионного фильма/сериала» стал Борис Хлебников («Обычная женщина»). «Лучшей телевизионной многосерийной комедией/ситкомом» стал сериал «Полицейский с Рублевки». «Лучшей развлекательной программой» стала «"На ножах" с Константином Ивлевым».

«Лучшим ведущим развлекательной программы» стал Иван Ургант («Вечерний Ургант»). «Лучшей юмористической программой» стало шоу «Вечерний Ургант».

«Лучшим ведущим развлекательного ток-шоу прайм-тайма» стала Анастасия Ивлеева («Agent Show с Анастасией Ивлеевой»). «Лучшим развлекательным ток-шоу прайм-тайма» стало «Agent Show с Анастасией Ивлеевой». «Лучшими телепродюсерами сезона» стали Валерий Федорович и Евгений Никишов («Обычная женщина»).

«Событием телевизионного сезона» стало «Освещение Чемпионата мира по футболу в России в специальной студии Мяч» телеканала «Матч ТВ».