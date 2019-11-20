Ксения Собчак стала самым богатым блогером с доходом в $1,6 млн

Издание Forbes составило рейтинг блогеров, которые больше остальных зарабатывают в Instagram. При составлении рейтинга учитывают и доходы, и медийность персоны.

Сколько денег сейчас «крутится» в социальной сети, не ответит никто, ведь многие платежи до сих пор проводят неофициально. Но, по данным маркетплейса GetBlogger, эта цифра может достигать 15 млрд рублей.

Forbes составил рейтинг самых богатых инстаграмеров, и первое место в нем заняла Ксения Собчак. Телеведущая размещает на своей странице по несколько рекламных постов в неделю, продвигая такие крупные бренды, как Bosco и Dior. Доход Ксении на рекламе составил $1,6 млн.