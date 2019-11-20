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Ксения Собчак стала самым богатым блогером с доходом в $1,6 млн

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ксения Собчак

Фото: Пресс-служба

В рейтинге телеведущая обогнала Регину Тодоренко и Ольгу Бузову.

Издание Forbes составило рейтинг блогеров, которые больше остальных зарабатывают в Instagram. При составлении рейтинга учитывают и доходы, и медийность персоны.

Сколько денег сейчас «крутится» в социальной сети, не ответит никто, ведь многие платежи до сих пор проводят неофициально. Но, по данным маркетплейса GetBlogger, эта цифра может достигать 15 млрд рублей.

Forbes составил рейтинг самых богатых инстаграмеров, и первое место в нем заняла Ксения Собчак. Телеведущая размещает на своей странице по несколько рекламных постов в неделю, продвигая такие крупные бренды, как Bosco и Dior. Доход Ксении на рекламе составил $1,6 млн.

На втором месте рейтинга расположилась Регина Тодоренко с доходом в $0,8 млн. Телеведущая рекламирует бренды косметики, одежды и товаров для детей.

Бронза досталась телеведущей и певице Ольге Бузовой. За год на рекламе в Instagram она заработала $0,86 млн.

Фото: Instagram

ТОП-15 самых богатых блогеров выглядит так:

  1. Ксения Собчак — $1,6 млн
  2. Регина Тодоренко — $0,8 млн
  3. Ольга Бузова — $0,86 млн
  4. Алан Енилеев, чемпиона по игре NeedFor Speed — $0,85 млн
  5. Полина Гагарина — $0,77 млн
  6. Елена Темникова — $0,76 млн
  7. Хабиб Нурмагомедов — $0,57 млн
  8. Анна Хилькевич — $0,57 млн
  9. Яна Рудковская — $0,56 млн
  10. Дарья Клюкина — $0,56 млн
  11. Ида Галич — $0,55 млн
  12. Вера Брежнева — $0,48 млн
  13. Ирена Понарошку — $0,43 млн
  14. Виктория Боня — $0,41 млн
  15. Наталья Рудова — $0,4 млн

Специалисты компании Double Data изучали аккаунты с подписчиками более 2 млн человек и максимальным количеством рекламных постов.

Фото: Instagram, пресс-служба

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