Регина Тодоренко показала, как ее маленький сын умеет стоять на руках: «А мы спорстменим!»

Регина Тодоренко опубликовала в Instagram милое видео со своим маленьким сыном Мишей. Мальчик занимается спортом, и гордая мать похвасталась его достижениями. «А мы спортсменим! Какой же сегодня прекрасный день: мама Регина позанималась сегодня с Майклом на гимнастике; потом фигуристка Регина позанималась с Романом Костомаровым на льду; сейчас жена Регина мчится домой, чтоб успеть хотя бы полежать с мужем на одной кровати. И смешно, и плакать хочется!

P.S. Спасибо нашему тренеру Кате за такой трепетный и одновременно строгий подход к деткам», — подписала телеведущая ролик, в котором Миша стоит на руках.