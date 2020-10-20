Регина Тодоренко показала, как ее маленький сын умеет стоять на руках: «А мы спорстменим!»
Фото: www.instagram.com/reginatodorenko/
Регина Тодоренко опубликовала в Instagram милое видео со своим маленьким сыном Мишей. Мальчик занимается спортом, и гордая мать похвасталась его достижениями. «А мы спортсменим! Какой же сегодня прекрасный день: мама Регина позанималась сегодня с Майклом на гимнастике; потом фигуристка Регина позанималась с Романом Костомаровым на льду; сейчас жена Регина мчится домой, чтоб успеть хотя бы полежать с мужем на одной кровати. И смешно, и плакать хочется!
P.S. Спасибо нашему тренеру Кате за такой трепетный и одновременно строгий подход к деткам», — подписала телеведущая ролик, в котором Миша стоит на руках.
«Какой же Майкл умничка, отличный спортивный потенциал», «Главное в этой суете — не потерять контакт с собой и соблюсти гармоничную иерархию ролей: я — женщина, я — жена, я — мать, я — профессионал», «Он все с таким серьезным фейсом делает, пупсик!», «Какой умничка. Мне очень понравилось, когда моя дочка подрастёт, тоже наверное будем ходить на гимнастику», «Молодец мальчишка», «Да маленькая рыбка, какой умничка, старательный такой, мамина и папина гордость», — похвалили Майкла в комментариях.
Первенец Регины Тодоренко и Влада Топалова родился в декабре 2018 года, через несколько недель после того, как они расписались в загсе. А пышную свадьбу в Италии влюбленные устроили, когда Мише исполнилось полгода.
Несколькими днями ранее Регина показывала, как забавно ее сын рассказывает стихи.
Фото и видео: Instagram Регины Тодоренко
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