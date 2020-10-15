«Шикарная женщина»: Регина Тодоренко показала необычный для себя образ

Регина Тодоренко в своем Instagram опубликовала видео в необычном для себя образе. Она рассуждает, что видеть ее с собранными волосами, и в вечернем платье, а не спортивном костюме, для многих попросту непривычно. Такой наряд она выбрала для церемонии ОК! «Больше чем звезды», где появилась вместе со своим супругом Владом Топаловым.

«Меня привыкли видеть с распущенными волосами , чаще в удобной одежде и кроссовках. Бывают такие события , на которых хочется выглядеть по-новому. », – добавляет Регина в подписи к посту, поинтересовавшись, в каком виде она нравится поклонникам больше.