«Шикарная женщина»: Регина Тодоренко показала необычный для себя образ
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Регина Тодоренко в своем Instagram опубликовала видео в необычном для себя образе. Она рассуждает, что видеть ее с собранными волосами, и в вечернем платье, а не спортивном костюме, для многих попросту непривычно. Такой наряд она выбрала для церемонии ОК! «Больше чем звезды», где появилась вместе со своим супругом Владом Топаловым.
«Меня привыкли видеть с распущенными волосами , чаще в удобной одежде и кроссовках. Бывают такие события , на которых хочется выглядеть по-новому. », – добавляет Регина в подписи к посту, поинтересовавшись, в каком виде она нравится поклонникам больше.
Поклонники телеведущей в один голос отмечают, что такой стиль ей очень идет.
«Вы прекрасны! С распущенными волосами и кроссовках - Вы хорошо и непосредственна, как юная девушка. Но этот образ особым образом подчёркивает Вашу красоту и аристократичность. Другая грань женственности», «Регина, вы прекрасны во всех образах», «Вам очень идёт!!! Чаще экспериментируйте!», «Какой Голливуда. Регина, вы прекрасны», «Такая взрослая сразу! В хорошем смысле. Очень элегантно!», «Очень красивая женщина», уверяют свою любимицу поклонники.
Фото и видео: Instagram Регины Тодоренко
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