«Улыбашка наш»: маленький сын Регины Тодоренко и Влада Топалова прочитал стихи для мамы
Фото: www.instagram.com/reginatodorenko/
Регина Тодоренко опубликовала в своем Instagram очень теплое видео со своим малышом. Миша прочитал маме стихи Агнии Барто.
«Улыбашка наша уже читает маме стихи )Я в такие моменты почему-то плачу, но вот только не пойму от счастья или от сожаления , что время летит так быстро ! И звуки уже превратились в буквы, а буквы в слова и предложения. Тешит только возможность повторить все это со следующими детками », – подписала пост Регина.
Милое видео вызвало огромный восторг подписчиков Регины.
«Чудесная мама и чудесный ребетёночек»,«Мамин сын , на Регину очень похож»,«Чудо . Счастья и здоровья Михаилу Топалову»,«Умничка, какой молодец!!! Мама тоже молодец!!», «Смотрю на вашего сынулю и сразу Вас вижу, Регина! Как-то больше мне Вас напоминает, нежели Влада! Да это и не важно, главное, чтобы рос счастливым ребенком!», «Пупсик сладкий, счастливый ребёнок у любящих родителей!!!», «Боже мой, какой зайчик))) молодец!!».
Миша появился на свет в 2018 году – отцом мальчика является супруг Регины музыкант Влад Топалов.
Фото и видео: Instagram Регины Тодоренко
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