«Улыбашка наш»: маленький сын Регины Тодоренко и Влада Топалова прочитал стихи для мамы

Милое видео вызвало огромный восторг подписчиков Регины.

«Чудесная мама и чудесный ребетёночек»,«Мамин сын , на Регину очень похож»,«Чудо . Счастья и здоровья Михаилу Топалову»,«Умничка, какой молодец!!! Мама тоже молодец!!», «Смотрю на вашего сынулю и сразу Вас вижу, Регина! Как-то больше мне Вас напоминает, нежели Влада! Да это и не важно, главное, чтобы рос счастливым ребенком!», «Пупсик сладкий, счастливый ребёнок у любящих родителей!!!», «Боже мой, какой зайчик))) молодец!!».

Миша появился на свет в 2018 году – отцом мальчика является супруг Регины музыкант Влад Топалов.