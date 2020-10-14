Регина Тодоренко сбросила 4,5 килограмма ради ледового шоу
Фото: www.instagram.com/reginatodorenko/
Телеведущая Регина Тодоренко сбросила 4,5 кг ради ледового шоу. О своем достижении она рассказала в своем аккаунте в Instagram.
Регина выложила одну из старых фотографий после тренировки вместе со своим партнером по шоу Романом Костомаровым. На фото партнёр держит девушку на руках.
«А на этом фото я 59 килограммчиков. Принято считать, что для женского одиночного катания максимальный рост спортсменки не должен превышать 150 см, а вес 50 кг. Хорошо, что у нас парное катание, и Роман оказался сильнее, чем я думала! Сегодня я встала на весы, и ПОБЕДА - 54.5Кг», — подписала пост Регина, добавляя, что такое достижение, к сожалению, ненадолго.
Несмотря на лишний по мнению Регины вес, поклонники отмечают, что выглядит она все равно отлично. Кроме того, в комментариях пишут, что их ледовая пара – одна из самых любимых среди зрителей.
«Хоть и вешу 50 , а помню перед каждым свадебным фото на руках, говорила мужу : только пожалуйста, сделай вид что тебе легко», «Как вы гармонично смотритесь. Я фанат вашей ледовой пары», «Очень талантливая, озорная, естественная, искренняя и красссивущщщая», «Когда женщина наполнена позитивом и радостью, не важен ее вес, мужчина его совсем не заметит! Счастливая женщина и мать - весит много, но невесома», пишут телеведущей поклонники.
Фото и видео: Instagram Регины Тодоренко
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