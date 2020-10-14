Регина Тодоренко сбросила 4,5 килограмма ради ледового шоу

Телеведущая Регина Тодоренко сбросила 4,5 кг ради ледового шоу. О своем достижении она рассказала в своем аккаунте в Instagram.

Регина выложила одну из старых фотографий после тренировки вместе со своим партнером по шоу Романом Костомаровым. На фото партнёр держит девушку на руках.

«А на этом фото я 59 килограммчиков. Принято считать, что для женского одиночного катания максимальный рост спортсменки не должен превышать 150 см, а вес 50 кг. Хорошо, что у нас парное катание, и Роман оказался сильнее, чем я думала! Сегодня я встала на весы, и ПОБЕДА - 54.5Кг», — подписала пост Регина, добавляя, что такое достижение, к сожалению, ненадолго.