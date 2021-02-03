Редкий выход: Сергей Светлаков появился с женой Антониной на романтической кинопремьере
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
На премьере Сергей Светлаков, который в последние годы редко выходит в свет и появляется на публике, был с супругой Антониной Чеботаревой. Так шоумен представил романтическую картину, выход которой приурочен к Дню Святого Валентина, который отмечают 14 февраля.
Одет Светлаков на мероприятии был просто: синий жакет, серая футболка, узкие черные джинсы и замшевые ботинки. Супруга актера, котоая всегда во время выходов в свет выглядела довольно скромно, позировала фотографам в черном объемном платье до колен с глубоким вырезом.
Напомним, что телеведущий, актер и шоумен Сергей Светлаков обычно тщательно скрывает свою семейную жизнь и редко делится с поклонниками снимками с женой и детьми. Осенью 2018-го артист решил поделиться новостью, которой, оказывается, на тот момент было уже почти полтора года — в июле 2017-го супруга Антонина Чеботарева родила ему второго сына и его третьего ребенка. Малыша назвали Максимом. Как они познакомились? Сергей прилетел с премьерой своего фильма «Камень» в Краснодар, Антонина Чеботарева, работавшая заместителем директора по рекламе местной сети кинотеатров, встречала его в аэропорту.
Фото и видео: Instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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