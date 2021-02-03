Редкий выход: Сергей Светлаков появился с женой Антониной на романтической кинопремьере

На премьере Сергей Светлаков, который в последние годы редко выходит в свет и появляется на публике, был с супругой Антониной Чеботаревой. Так шоумен представил романтическую картину, выход которой приурочен к Дню Святого Валентина, который отмечают 14 февраля.

Одет Светлаков на мероприятии был просто: синий жакет, серая футболка, узкие черные джинсы и замшевые ботинки. Супруга актера, котоая всегда во время выходов в свет выглядела довольно скромно, позировала фотографам в черном объемном платье до колен с глубоким вырезом.