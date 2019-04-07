Служебный роман: Джанабаева с Меладзе, Климова с Месхи и другие звезды, чьи отношения закончились браком

Давно не секрет, что экс-солистка «ВИА Гры» Вера Брежнева и продюсер Коснтантин Меладзе на протяжении нескольких лет скрывали свой роман. Все это время Меладзе был официально женат на Яне Сумм, родившей ему троих детей, с которой в итоге расстался после двадцати лет брака. Перестав скрывать отношения с Верой Брежевой, Константин Шотаевич из скромного продюсера и композитора, предпочитавшего всегда оставаться в тени своих артистов, превратился в медийную личность, стал чаще выходить в свет и участвовать в различных телешоу. Свадьба влюбленных состоялась в Италии в 2015 году.

Екатерина Климова и Гела Месхи