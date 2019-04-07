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Служебный роман: Джанабаева с Меладзе, Климова с Месхи и другие звезды, чьи отношения закончились браком

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Серый слайд, который
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева

Фото: Starface
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Эти знаменитости закрутили служебные романы которые не остались мимолетным увлечением, а закончились свадьбой. Некоторые из них на момент встречи были несвободны, но для них другие отношения и даже семьи не стали преградой.

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе

Фото: Eastnews

«Музыка нас связала», — это про Валерия Меладзе и Альбину Джанабаеву. Сначала Джанабаева была бэк-вокалисткой в команде Меладзе, потом пела в составе группы его старшего брата, продюсера Константина Меладзе «ВИА Гра». Альбина и Валерий много лет скрывали от всех свой роман, о котором заговорили еще в 2009-м, и предпочитали не комментировать личную жизнь. В 2014-м они официально стали мужем и женой. Супруги воспитывают двоих сыновей — 15-летнего Константина и 4-летнего Луку.

Вера Брежнева и Константин Меладзе

Фото: Instagram

Давно не секрет, что экс-солистка «ВИА Гры» Вера Брежнева и продюсер Коснтантин Меладзе на протяжении нескольких лет скрывали свой роман. Все это время Меладзе был официально женат на Яне Сумм, родившей ему троих детей, с которой в итоге расстался после двадцати лет брака. Перестав скрывать отношения с Верой Брежевой, Константин Шотаевич из скромного продюсера и композитора, предпочитавшего всегда оставаться в тени своих артистов, превратился в медийную личность, стал чаще выходить в свет и участвовать в различных телешоу. Свадьба влюбленных состоялась в Италии в 2015 году.

Екатерина Климова и Гела Месхи

Фото: Starface

Одна из самых эффектных и привлекательных российских актрис Екатерина Климова не скрывает, что очень тяжело переживала развод с Игорем Петренко, которого подозревала в неверности. До официального расторжения брака актеры пару лет уже жили отдельно, а после расставания быстро нашли замену друг другу. Спустя несколько месяцев после официального развода у Екатерины начался роман с партнером по сериалу «Волчье сердце» Герой Месхи, который настойчиво добивался ее, окружил заботой и помог забыть тяжелое расставание с Петренко. В 2014 году Месхи и Климова поженились, а через несколько месяцев у них родилась дочь Белла.

Виктория и Антон Макарские

Фото: Starface

Виктория и Антон Макарские познакомились на кастинге мюзикла Metro. Антон потерял голову сразу, а Виктория пылкого юношу поначалу даже не заметила. Правда, потом она изменила свое мнение и разглядела в начинающем артисте красавца и достойного для семейной жизни мужчину. Вместе они уже двадцать лет и растят сына Ивана и дочь Марию, о которых давно мечтали.

Константин Хабенский и Ольга Литвинова

Фото: Instagram

Жена Константина Хабенского — журналистка одной из радиостанций Санкт-Петербурга Анастасия Смирнова умерла от опухоли головного мозга, когда ей было всего тридцать три года. После смерти первой супруги актер создал благотворительный фонд, помогающий детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга, один воспитывал сына Ивана, которому недавно исполнилось одиннадцать, и вел затворнический образ жизни. Расцвел Хабенский благодаря вспыхнувшим чувствам к коллеге по театру МХТ им. Чехова Ольге Литвиновой, ставшей впоследствии его супругой. По словам знакомых артиста, Ольге удалось найти общий язык с сыном актера. Мальчик прекрасно поладил с мачехой, которую называет мамой. Кроме того, в 2017 году у супругов родилась дочь Александра.

Равшана Куркова и Станислав Румянцев

Фото: Instagram

Летом 2017-го в СМИ появилась информация о том, что 36-летняя Равшана Куркова вышла замуж за 26-летнего коллегу по спектаклю «Черный русский». Влюбленные старались как можно больше времени проводить вместе, путешествуя по разным странам, и не хотели комментировать свои отношения.

Елизавета Боярская и Максим Матвеев

Фото: Eastnews

Елизавета Боярская и Максим Матвеев познакомились в 2010 году на съемках фильма «Не скажу», в котором играли влюбленную пару. На тот момент Максим был женат на актрисе Яне Сексте, но брак вскоре распался. Буквально через несколько недель Максим и Елизавета поженились, а спустя полтора года у них родился сын Андрей. В конце прошлого года на свет появился второй ребенок пары — сын Григорий.

Анна Матисон и Сергей Безруков

Фото: Starface

Анна Матисон пригласила Сергея Безрукова на гласную роль в свой фильм «Млечный путь», а в итоге нашла не только подходящего для своих режиссерских работ актера, но и мужа. Они познакомились спустя год после знакомства и сейчас растят дочь Марию и сына Степана.

Кристина Асмус и Гарик Харламов

Фото: Starface

Звезда «Интернов» Кристина Асмус и резидент Comedu Club Гарик Хардамов три года работали в команде телеканала ТНТ. Роман начался с переписки в соцсетях, потом ребята перешли на общение по телефону... В 2013 году Кристина и Гарик поженились, а вскоре у них родилась дочь Анастасия.

Елена Лядова и Владимир Вдовиченков

Фото: Eastnews

В 2012 году Елена Лядова получила престижную кинопремии «Золотой орел» и «Ника» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за роль в фильме Андрея Звягинцева «Елена». Успех омрачило расставание с актером Александром Яценко, с которым Лядова прожила в гражданском браке семь лет. Яценко закрутил роман с гримершей, а когда обо всем стало известно, актеры расстались. Спустя пару лет очередной успех Елены Лядовой уже ничто не омрачало: на этот раз она получила награды за роль в фильме «Левиафан», на съемках которого познакомилась со своим нынешним супругов Владимиром Вдовиченковым.

Сергей Светлаков и Антонина Чеботарева

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Телеведущий, актер и шоумен Сергей Светлаков обычно тщательно скрывает свою семейную жизнь и редко делится с поклонниками снимками с женой и детьми. Прошлой осенью артист решил поделиться новостью, которой, оказывается, на тот момент было уже почти полтора года — в июле 2017-го супруга Антонина Чеботарева родила ему второго сына и его третьего ребенка. Малыша назвали Максимом. Как они познакомились? Сергей прилетел с премьерой своего фильма «Камень» в Краснодар, Антонина Чеботарева, работавшая заместителем директора по рекламе местной сети кинотеатров, встречала его в аэропорту.

Валерий Тодоровский и Евгения Брик

Фото: Starface

Евгения Брик и Валерий Тодоровский познакомились на кастинге, который он проводил для своего сериала «Закон». Тогда на роль взяли другую актрису, а Евгению режиссер пригласил на свидание. Они поженились в 2006-м, спустя четыре года после знакомства, а в 2009-м у супругов родилась дочь Зоя.

Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов

Фото: Instagram

В конце 2019 года Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов отметят свою серебряную свадьбу — в браке они вот уже почти двадцать лет. Роман актеров начались с совместной работы в фильме «Прогулка по эшафоту», в котором они играли влюбленных. Правда, во время съемок Ольга была помолвлена с другим, но это не помешало началу новых отношений. Сейчас Дроздова и певцов растят 11-летнего сына Елисея.

Александр и Екатерина Стриженовы

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Екатерина и Александр Стриженовы познакомились познакомились в далеком 1984 году на съемках фильма «Лидер». Как только Кате исполнилось 16 лет, влюбленный Саша попросил у ее родителей разрешение на не жениться. Родители отказали, а спустя два года все же согласились. Вместе Стриженовы уже больше тридцати лет, у них есть две взрослых дочери, одна из которых недавно сделала их бабушкой и дедушкой.

Текст: Ангелина Нежная

Фото: globallookpress, eastnews, facebook, starface, instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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