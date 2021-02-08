Редкий выход: Пегова пришла на кинопремьеру с подросшей дочерью-красавицей

Ирина Пегова появилась на кинопремьере фильма «Родные» вместе со своей единственной дочерью Татьяной, которую она родила в 2006 году от актера Дмитрия Орлова. В 2011 году пара развелась и с тех пор Ирина решила не оформлять больше отношения, все свое время посвящая воспитанию дочери. Для красной ковровой дорожки Ирина выбрала черное платье с белоснежным воротником, к которому подобрала нейтральные аксессуары — часы с ремешком из черной кожи и серьги с жемчугом. Особый акцент актриса сделала на губах — к классическому образу она подобрала ярко красную помаду. Татьяна Орлова появилась в мини из черного бархата и казаках.