Редкий выход: Пегова пришла на кинопремьеру с подросшей дочерью-красавицей
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Ирина Пегова появилась на кинопремьере фильма «Родные» вместе со своей единственной дочерью Татьяной, которую она родила в 2006 году от актера Дмитрия Орлова. В 2011 году пара развелась и с тех пор Ирина решила не оформлять больше отношения, все свое время посвящая воспитанию дочери. Для красной ковровой дорожки Ирина выбрала черное платье с белоснежным воротником, к которому подобрала нейтральные аксессуары — часы с ремешком из черной кожи и серьги с жемчугом. Особый акцент актриса сделала на губах — к классическому образу она подобрала ярко красную помаду. Татьяна Орлова появилась в мини из черного бархата и казаках.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Напомним, что с дочерью у актрисы доверительные отношения: они делятся секретами и даже обсуждают мальчиков. Однако девочка не скрывает, что хочет, чтобы мама вышла опять замуж. «Она подыскивает мне женихов. Говорит: "Мам, было бы прикольно, если бы ты обратила внимание на…". У моей подруги наоборот, ребенок ревнует, не принимает никого. А моя дочь - ангел», — рассказывает Ирина. И тут же добавляет, что пока не верит в отношения и предпочитает заниматься работой и ребенком.
Фото и видео: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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