Ирина Пегова призналась, что колет ботокс против морщин: «Я не молодая, мне 42 года»
Фото: Instagram Ирины Пеговой
Ирина Пегова призналась, что делает уколы красоты, хотя многие этого не замечают. «Но это не значит, что его у меня нет! Мера, во всем просто нужна мера. У меня был не так давно случай, когда продюсер на съемочной площадке подошла и сказала, что мне уже пора уколоть ботокс, чтобы не было морщин на лбу. Я ответила, что не собираюсь этого делать. Но я даже не удивилась ее заявлению. Если бы вы увидели ее лицо, вы бы все поняли. Эта девушка вся исколота, до состояния маски, с огромными "модными" губищами», — поделилась актриса в интервью «7 Дням».
Также Пегова рассказала о том, как относится к своему возрасту: «Недавно я в соцсетях выставила фотографию, и мне какая-то женщина пишет: "Господи, какая старая. Похудела, и что с твоим лицом?". Ну, конечно, я не молодая, мне 42 года, я не могу выглядеть как 22-летняя барышня. Я, например, говорю руководству нашего театра: "Снимите меня с роли в "Коньке-Горбунке", ну это же просто неприлично, Царь-девица в предпенсионном возрасте". Мне стыдно, мне неловко, но...».
К слову, недавно Ирина Пегова рассказала подписчикам о своей системе составления рациона, при которой она может есть то, что ей нравится, а некоторые продукты в любом количестве. «Вот моя (не люблю это слово) диета! Но я ее соблюдаю со своими поправками и заменами, будьте внимательны к себе! Я вместо кефира пью ряженку! Картофеля не 5, а меньше. Запекаю в микроволновке или в духовке. Смело заменяю грудку на более вкусное вареное бедро (без кожи, конечно) или ножку и не 100 грамм, а сколько хочу! В дни, когда рыба, смело меняю ее на креветки или морепродукты, если рыбу не хочу! Но важно пить между приемами пищи много воды, в этом залог успеха! Итак!
1-й день: 5 вареных или печеных клубней картофеля + кефир.
2-й день: 100 г вареной куриной грудки, которую можно заменить индейкой (без бульона).
3-й день: 100 г постного отварного мяса (без бульона).
4-й день: 100 г отварной морской и нежирной рыбы: палтуса, минтая, камбалы, наваги.
5-й день: 1 кг фруктов и овощей, разделенных на целый день. Это могут быть киви, свежий ананас, яблоки, груши, хурма, свежие огурцы, баклажаны, кабачки, помидоры, тыква, свекла, а вот бананы и виноград следует полностью исключить из рациона.
6-й день: только кефир, причем объем можно увеличить до 2 литров.
7-й день: не менее 1,5-2 л минеральной воды без газа в течение всего дня.
На 8-й день можно вернуться к своему обычному рациону с ограничением жирных, сладких и мучных продуктов. Кефир по-прежнему можно включать в рацион в объеме 0,5-1 л в день в перерывах между приемами пищи. Он должен быть несладким и максимально обезжиренным. "Сидеть" на такой диете можно не чаще раза в два месяца!», — написала она в Instagram.
Фото и видео: Instagram
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