«Классные девчонки»: Ирина Пегова показала озорные фото с хвостиками с прогулки с дочкой
Фото: www.instagram.com/pegovairina/
Ирина Пегова показала очень жизнерадостные, яркие фотографии с зимней прогулки по лесу. Компанию актрисе составила ее повзрослевшая красавица дочка Таня.
Для прогулки актриса выбрала яркий наряд — желтый пуховик, и сделала озорную прическу —два хвостика. Таня надела лаконичный черный пуховик, худи с белым капюшоном и шапку.
Веселые и теплые фотографии вызвали восторг подписчиков, и они засыпали актрису комплиментами:
«Доча прямо на маму похожа! Здоровья вам, красотульки!», «», «», «С наступающим! Здоровья крепкого, счастья , любви, благополучия во всем! Вы замечательная актриса!», «Девицы-красавицы! Хорошего вам отдыха сил телесных и душевных набраться. Храни вас Бог», «Красота!!! Зимний лес!!! Красавицы с Наступающим!!!», «Девочки, вы прекрасны!», «Какие красавицы! И дочка так сильно на вас похожа», «Обе красивые такие, снегурки», «Как красиво в заснеженном лесу! И вы красавицы».
Ирина Пегова часто удивляет поклонников необычным образами, и недавно появилась в ярком алом пальто и белых ботинках.
Фото и видео: Instagram Ирины Пеговой
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