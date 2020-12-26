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«Классные девчонки»: Ирина Пегова показала озорные фото с хвостиками с прогулки с дочкой

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Ирина Пегова с дочкой Таней

Фото: www.instagram.com/pegovairina/

Актриса в ярком желтом пуховике и ее взрослая красавица-дочка Таня покорили поклонников.

Ирина Пегова показала очень жизнерадостные, яркие фотографии с зимней прогулки по лесу. Компанию актрисе составила ее повзрослевшая красавица дочка Таня.

Для прогулки актриса выбрала яркий наряд — желтый пуховик, и сделала озорную прическу —два хвостика. Таня надела лаконичный черный пуховик, худи с белым капюшоном и шапку.

Веселые и теплые фотографии вызвали восторг подписчиков, и они засыпали актрису комплиментами:

«Доча прямо на маму похожа! Здоровья вам, красотульки!», «», «», «С наступающим! Здоровья крепкого, счастья , любви, благополучия во всем! Вы замечательная актриса!», «Девицы-красавицы! Хорошего вам отдыха сил телесных и душевных набраться. Храни вас Бог», «Красота!!! Зимний лес!!! Красавицы с Наступающим!!!», «Девочки, вы прекрасны!», «Какие красавицы! И дочка так сильно на вас похожа», «Обе красивые такие, снегурки», «Как красиво в заснеженном лесу! И вы красавицы».

Ирина Пегова часто удивляет поклонников необычным образами, и недавно появилась в ярком алом пальто и белых ботинках.

Фото и видео: Instagram Ирины Пеговой

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