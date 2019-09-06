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«Мама, обрати внимание на него»: Ирина Пегова рассказала, как дочь выбирает ей женихов

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Ирина Пегова и Таня Орлова

Фото: Instagram

Актриса живет вдвоем с дочкой Таней.

С момента развода актеров Ирины Пеговой и Дмитрия Орлова прошло уже 8 лет. Ирина замуж так и не вышла, говорит, что полностью сосредоточена на работе.

41-летняя Ирина Пегова востребована в кино и театре. В последнее время она была задействована сразу на съемках двух фильмов – «Дорогой папа» и «Близнец». В первом из них она сыграла маму девочки-подростка. Кстати, дочь Таня уже снималась с мамой в фильме Алексея Учителя «Восьмерка».

Какой путь выберет в будущем дочь, актриса пока не знает, но рада, что, по ее словам, Таня не зубрилка. «Она миллион предпочтений уже сменила — от ветеринара до артистки цирка и юриста. Из последнего — маркетолог. Я даже не знаю толком, чем они занимаются», - рассказала Ирина Пегова в интервью изданию Wday.ru. Но сама актриса уверена, что дочь пойдет по ее стопам.

На вопрос, почему актриса до сих пор одинока, она отвечает, что ей приходится много работать, чтобы обеспечить достойную жизнь себе и ребенку. «Если бы я полностью занималась дочкой, то у нас не было бы денег ни на что. Тем более, живем мы в Москве», — говорит она.

С дочерью у актрисы доверительные отношения: они делятся секретами и даже обсуждают мальчиков. Однако девочка не скрывает, что хочет, чтобы мама вышла опять замуж.

«Она подыскивает мне женихов. Говорит: "Мам, было бы прикольно, если бы ты обратила внимание на…". У моей подруги наоборот, ребенок ревнует, не принимает никого. А моя дочь - ангел», — рассказывает Ирина.

И тут же добавляет, что пока не верит в отношения и предпочитает заниматься работой и ребенком.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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