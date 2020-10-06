Реальность против Instagram: Бритни Спирс показала, как выглядит в повседневной жизни

«Instagram против реальности! Я хотелf показать вам, как я на самом деле выгляжу каждый день. Я могу чувствовать себя неуверенно, когда меня фотографируют, если я к этому не готова... Поэтому всегда прикладываю много усилий, чтобы моя внешность была подходящей для съемок. Но знаете, иногда приятно не так сильно стараться и каждый раз рушить стены. Для этого нужно много сил!

P.S. Еще один интересный факт обо мне: вместо чирлидинга я играл в футбол в школе и была разыгрывающим… Я отвечала за все но, боже мой, мы были отстой… Выиграли только три игры за сезон! P.P.S На этих фото: я пыталась починить свет, но поняла, что я слишком низкая», — откровенно рассказала Бритни подписчикам.

«Ой, да ладно. Лучшие команды нуждаются в тебе! Талантливая во всем!», — прокомментировал возлюбленный певицы Сэм Асгари.

«Я один, кто не узнал Бритни на фото?», «Это не она!», «Ты выглядишь красиво в такой одежде!», «Бритни, будь сильной, чтобы ни происходило с тобой, и будь счастлива!», «Это все выглядит как ненастоящее», «Освободите Бритни!», — поделились мнением подписчики Спирс.

В последнее время фанаты требуют «освободить» Бритни из-под гнета опеки родственников. Уже 12 лет Бритни не может сама распоряжаться своей жизнью — даже выйти замуж без разрешения. Суд лишил ее самостоятельности после проблем с запрещенными веществами и лечения в частных клиниках. Сначала надзирать за дочерью приставили ее отца, а после опеки добилась мать Бритни. Недавно в СМИ появилась информация, что Линн Айрен Бриджес пытается добраться до денег дочери и финансового фонда, который Бритни Спирс основала для своих сыновей Джейдена и Шона.