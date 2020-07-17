Тотальный контроль: мать Бритни Спирс пытается получить доступ к ее 60 млн долларов

Неприкосновенный фонд в 60 млн долларов Спирс создала для своих сыновей. К этому денежному запасу никто не имел права прикасаться (в отличие от других счетов, которые также контролировали опекуны). И теперь Линн через суд пытается получить контроль и над этим фондом. Поклонники поп-принцессы уверены: мать хочет обобрать дочь, пока та находится в нестабильном состоянии.

«У Бритни случаются взлеты и падения. Сейчас она регулярно проходит терапию, много физически занимается. Линн видит, что дочери стало лучше по сравнению с тем, как она ощущала себя еще несколько лет назад, но все равно переживает из-за денег», — рассказали изданию в окружении семьи.

Кстати, фанаты обеспокоены состоянием своего кумира: в последнее время Бритни Спирс все чаще публикует в социальной сети ролики со странными танцами, которые вызывают недоумение у многих подписчиков.

Напомним, у Бритни есть два сына — 15-летний Шон и 14-летний Джейден. Мальчики живут с отцом Кевином Федерлайном, получившим единоличную опеку над детьми после развода. Бритни видит сыновей так часто, как может, и проводит с ними все праздники. Сама артистка уже несколько лет счастлива с фитнес-тренером Сэмом Асгари, но выйти за него замуж она не может без разрешения попечителей.