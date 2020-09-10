Бритни Спирс примерила новый топ в этно-стиле и подверглась критике в Сети
Фото: Instagram @britneyspears
Контент в блоге 38-летней поп-дивы в последнее время действительно неоднозначен: танцы с десятками вращений, одинаковые селфи с растрепанными волосами, странные комментарии к фото. Некогда фолловеры даже запустили флешмоб, оставляя под постами Бритни тысячи комментариев с просьбой прислать эмоджи в виде фруктов, если она нуждается в помощи.
На этот раз Спирс поделилась селфи в любимых микрошортах цвета капучино с ультранизкой посадкой. Вместе с ними звезда примерила короткий топ с вырезом-каре и объемными рукавами. Деталь дополнена этническим принтом в бежевой гамме, который особо полюбился певице. «Я обожаю этот топ, который купила в Марокко! Он сшит вручную. Я люблю яркие цвета, но не всегда хочется их носить» — признается Бритни.
Фото: Instagram @britneyspearsInstagram
Подписчики пошли в атаку, оставляя ироничные комментарии и высмеивая появление Спирс в одних и тех же нарядах: «Готовьтесь — мы увидим этот топ еще 1000 раз», «Моя семья жила в Марокко, но я никогда не видела там такого. Кажется, ты что-то путаешь», «А это твои любимые шорты?», «Королева кукольных топов», «Вы посмотрите! Бритни в коротком топе и шортах, позирует под тем же углом наклона…снова». Фанаты компенсировали шутки хейтеров комплиментами: «Бритни, ты сияешь!», «Выглядишь красивой и счастливой», «Великолепна!».
Фото: Instagram @britneyspears
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!