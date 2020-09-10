Бритни Спирс примерила новый топ в этно-стиле и подверглась критике в Сети

Подписчики пошли в атаку, оставляя ироничные комментарии и высмеивая появление Спирс в одних и тех же нарядах: «Готовьтесь — мы увидим этот топ еще 1000 раз», «Моя семья жила в Марокко, но я никогда не видела там такого. Кажется, ты что-то путаешь», «А это твои любимые шорты?», «Королева кукольных топов», «Вы посмотрите! Бритни в коротком топе и шортах, позирует под тем же углом наклона…снова». Фанаты компенсировали шутки хейтеров комплиментами: «Бритни, ты сияешь!», «Выглядишь красивой и счастливой», «Великолепна!».