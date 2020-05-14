38-летняя Бритни Спирс показала яркое фото с эффектным декольте назло хейтерам
Фото: Instagram Бритни Спирс
Популярная певица Бритни Спирс прошла долгий путь от обожаемой всеми «поп-принцессы» с идеальной внешностью до матери-одиночки с неидеальной фигурой. Роман с танцором, проблемы с алкоголем, красавцы-бойфренды и двое сыновей — поговаривают, что отцу певицы пришлось контролировать ее, чтобы та не натворила глупостей.
Бурная молодость звезды до сих пор напоминает о себе неприятными комментариями Интернет-пользователей, критикующих ее за все. Впрочем, к этому она научилась относиться с юмором.
«Улыбаюсь для моих хейтеров», — написала она под новой фотографией с интригующим декольте.
Комментарии, как водится, разделились на восторженные и не очень.
А какой вы помните Бритни Спирс?
Фото и видео: Instagram
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