Развод затянулся: Петросян и Степаненко, и другие звезды, которые никак не поделят имущество
Сегодня стало известно, что адвокаты артистки подали апелляцию в Хамовнический суд Москвы.
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Фото: Maxim Burlak/Russian Look
«Нисколько не сомневался, что Степаненко будет оспаривать решение суда, — рассказал «СтарХиту» адвокат Евгения Вагановича Сергей Жорин. — Да, в ходе процесса она согласилась поделить имущество пополам. Но, очевидно, что итог ее не устроил, поскольку изначально требования были завышенными и постоянно уточнялись от заседания к заседанию. Мы с жалобой еще не ознакомились».
Сейчас Евгений Петросян находится в отпуске, который проводит со своей женой Еленой Брухуновой на Мальдивах.
Еще одна пара, которая не может мирно разобраться с имуществом – Пелагея и ее бывший муж Иван Телегин.
Бракоразводный процесс длится уже год. Среди спорного имущества – купленный в ипотеку загородный дом за 50 миллионов, и квартира в Москве стоимостью 80 миллионов, которую после свадьбы подарила мама Пелагеи. Певица не желает делить подарок матери, однако Телегин требует себе половину.
Кроме того, его представители заявили в суде, что в браке Пелагея жила на деньги мужа, и теперь Телегин хочет узнать суммы всех доходов экс-жены за три года супружества и забрать себе половину.
Сложности при разделе имущества были и у Полины Гагариной и ее экс-супруга Дмитрия Исхакова. В одном из интервью певица заявила, что собирается мирно расстаться с мужем. В собственности у них имелись дорогие машины и объекты недвижимости, в том числе квартира недалеко от Кремля, загородный дом и счета в банке.
Однако один из вопросов оставался открытым – Дмитрий управлял концертной компанией, зарегистрированной на певицу. Недавно Полина приняла решение ликвидировать предприятие.
Еще одна пара на очереди в судебных разбирательствах по разделу имущества. Ксения Бородина и ее муж Курбан Омаров приняли решение разойтись.
Среди спорного имущества – дом в Московской области, а также две квартиры, принадлежащие дочкам Бородиной, Марусе и Теоне. Как именно суд разделит имущество, пока неизвестно, однако ни для кого не секрет, что доход Ксении был существенно выше.
Фото: Instagram Ксении Бородиной, Евгения Петросяна, Global Look Press
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