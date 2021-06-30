Развод затянулся: Петросян и Степаненко, и другие звезды, которые никак не поделят имущество

«Нисколько не сомневался, что Степаненко будет оспаривать решение суда, — рассказал «СтарХиту» адвокат Евгения Вагановича Сергей Жорин. — Да, в ходе процесса она согласилась поделить имущество пополам. Но, очевидно, что итог ее не устроил, поскольку изначально требования были завышенными и постоянно уточнялись от заседания к заседанию. Мы с жалобой еще не ознакомились».

Сейчас Евгений Петросян находится в отпуске, который проводит со своей женой Еленой Брухуновой на Мальдивах.