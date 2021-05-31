Телегин «спрятал» от Пелагеи 180 миллионов рублей
Громкий развод Пелагеи и Ивана Телегина длится уже довольно долго, однако завершением там пока не пахнет. Проблема в разделе имущества – следующее заседание назначено на 3 июня.
Однако представитель певицы рассказала в беседе со «СтарХитом», что в этом вопросе есть свои нюансы.
«Иски Ивана на раздел имущества продолжают рассматриваться, также делятся средства на счетах. Кроме того хоккеист претендует на гонорары певицы, полученные за годы брака. В суде есть документы, подтверждающие, что квартира певицы была приобретена на деньги матери и продюсера Пелагеи — через 40 дней после свадьбы. У новоиспеченного мужа на тот момент кроме машины не было вообще ничего. Собственник жилья — наша подзащитная. Телегин же только прописался туда и въехал. А вот что касается загородного дома, его они покупали уже совместно — на двух собственников».
Помощница Пелагеи рассказала, что хоккеист ничего не собирается оставлять своей семье, несмотря на то, что его друзья сделали ему имидж щедрого отца и мужа.
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Фото: Global Look Press
«Он ведь еще фактически претендует на половину от чужого! Зато «друзья» Телегина упорно пытаются выставить его этаким щедрым принцем, в крайнем случае — бедным парнем, которого оставили с носом. К примеру, постоянно звучит ложь насчет ипотеки, которую, мол, выплачивает только Иван. На днях Пелагея отдала полмиллиона за этот самый общий дом».
При этом в СМИ ведется кампания по разрушению имиджа певицы. Представитель Пелагеи уверена, что за этом тоже стоит бывший супруг певицы.
««Инсайдер» под названием «друзья Телегина» или «подруга Телегина» — это часто один и тот же человек — Игнат Дергунов, двоюродный брат нынешней спутницы хоккеиста Марии Гончар. Именно он стал главным инициатором разрушения семьи Пелагеи и Ивана, имея свои меркантильные интересы».
Хоккеист уже после брака приобрел дом стоимостью 180 миллионов, однако записал его на новых родственников – со стороны своей новой возлюбленной.
«В октябре 2019 года, уже проживая с Гончар, Телегин закрыл все счета и купил огромный дом в Барвихе за два миллиона долларов. Но оформил не на себя, ведь он еще не был разведен с Пелагеей. Собственниками стали мать Ивана, которая по нашей информации работает продавцом в Новокузнецке, и никак не может позволить себе такие покупки, и этот самый Игнат Дергунов. Таким образом, он спрятал все свои активы от возможного раздела в суде, но при этом попал в финансовую зависимость от новой родни
Фото: Global Look Press
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