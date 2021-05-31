Телегин «спрятал» от Пелагеи 180 миллионов рублей

Громкий развод Пелагеи и Ивана Телегина длится уже довольно долго, однако завершением там пока не пахнет. Проблема в разделе имущества – следующее заседание назначено на 3 июня.

Однако представитель певицы рассказала в беседе со «СтарХитом», что в этом вопросе есть свои нюансы.

«Иски Ивана на раздел имущества продолжают рассматриваться, также делятся средства на счетах. Кроме того хоккеист претендует на гонорары певицы, полученные за годы брака. В суде есть документы, подтверждающие, что квартира певицы была приобретена на деньги матери и продюсера Пелагеи — через 40 дней после свадьбы. У новоиспеченного мужа на тот момент кроме машины не было вообще ничего. Собственник жилья — наша подзащитная. Телегин же только прописался туда и въехал. А вот что касается загородного дома, его они покупали уже совместно — на двух собственников».

Помощница Пелагеи рассказала, что хоккеист ничего не собирается оставлять своей семье, несмотря на то, что его друзья сделали ему имидж щедрого отца и мужа.