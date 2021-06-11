Чего лишился Евгений Петросян после развода со Степаненко: суд поделил имущество
Развелись Евгений Петросян и Елена Степаненко еще в 2018 году, однако очень долго не могли поделить имущество. Сначала они пытались сделать это мирно, и Петросян даже предложил Степаненко уступить ей одну из квартир, однако ей этого показалось недостаточно — она настаивала на 80%.
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Фото: @petrosyanevgeny
Кроме того, она хотела получить недвижимость, из которой Петросян хотел сделать музей, и редкие картины и антиквариат, который он собирал много лет.
Суд, однако, решил иначе — имущество разделили 50 на 50. Общая стоимость его может достигать 1,5 миллиарда долларов и складывается из стоимости 12 квартир, дома-музея и коллекции картин и антиквариата. Об этом сообщает СтарХит.
Интересно, что картины, которые Степаненко предлагала отдать Петросяну, суд оставил именно ей.
Фото: Instagram Евгения Петррсяна
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