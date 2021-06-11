Чего лишился Евгений Петросян после развода со Степаненко: суд поделил имущество

Суд, однако, решил иначе — имущество разделили 50 на 50. Общая стоимость его может достигать 1,5 миллиарда долларов и складывается из стоимости 12 квартир, дома-музея и коллекции картин и антиквариата. Об этом сообщает СтарХит.

Интересно, что картины, которые Степаненко предлагала отдать Петросяну, суд оставил именно ей.