Дмитрий Исхаков о жизни в тени Гагариной, силе женщин и желании завести детей

43-летний Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина объявили о расставании в 2020 году. На данный момент пара завершила бракоразводный процесс и вместе воспитывает дочь Мию.

Звездный фотограф признался, что рад сейчас уделить время себе и своей карьере. В браке с популярной исполнительницей его часто воспринимали больше как «мужа Гагариной», чем как профессионала. Но Дмитрия особо не трогала эта ситуация, он привык не читать новости о себе и спокойно относится к любого рода критике.