Дмитрий Исхаков о жизни в тени Гагариной, силе женщин и желании завести детей
43-летний Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина объявили о расставании в 2020 году. На данный момент пара завершила бракоразводный процесс и вместе воспитывает дочь Мию.
Звездный фотограф признался, что рад сейчас уделить время себе и своей карьере. В браке с популярной исполнительницей его часто воспринимали больше как «мужа Гагариной», чем как профессионала. Но Дмитрия особо не трогала эта ситуация, он привык не читать новости о себе и спокойно относится к любого рода критике.
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Фото: @isxakov/Instagram
Исхаков отметил, что работать с бывшей супругой больше не планирует, ведь за годы совместной жизни они вместе сделали множество творческих проектов. Бывший супруг во всем поддерживал певицу и всегда находился рядом.
«Думаю, мы уже достаточно поработали. У нас есть прекрасные снимки и видео. Я снял ей клип, много монтировал для нее. Мы все сделали, что могли. Мы все сказали», – делится Дмитрий в интервью Passion.ru.
На данный момент фотограф занят персональным социальный проектом «Женщина не товар и не имеет срока годности», поддерживающим значимость женщин в обществе. В фотопроекте приняли участие многие знаменитые женщины: Ксения Собчак, Елена Летучая, Кристина Орбакайте и другие.
Дмитрий также отметил, что в дальнейшем планирует завести еще детей. Видеть как растет и становится мудрее дочь Мия – для Исхакова одно удовольствие. Фотограф отметил, что иметь детей ему по душе, поэтому в будущем он нацелен на пополнение в семье.
Полное интервью с Дмитрием Исхаковым читайте на Passion.ru
Фото и видео: @isxakov/Instagram, Global Look Press
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