Миллионы на бывшую: Евгений Петросян до сих пор содержит Елену Степаненко

Евгений Ваганович и Елена Григорьевна до сих пор не назвали причину расставания после 33 лет брака. Однако, общество склоняется к тому, что Петросян порвал с супругой из-за своей молодой помощницы Татьяны Брухуновой.

И вот теперь, когда уже и развод оформлен, и отгремели обоюдные обвинения, выясняется, что супругов все еще держат вместе финансовые вопросы: Евгений Петросян по-прежнему тратит миллионы рублей на содержание бывшей жены.

Юморист, по сообщениям адвоката Сергея Жорина, все еще покрывает расходы Степаненко, но делает он это не по своему желанию. Суд возложил финансовое бремя на Петросяна. До сих пор остается арестованной спорная часть имущества и счета юмориста. Всего за годы совместного проживания юмористы приобрели 12 квартир и 5 тысяч предметов искусства.