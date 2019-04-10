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Миллионы на бывшую: Евгений Петросян до сих пор содержит Елену Степаненко

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Серый слайд, который
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Евгений Петросян до сих пор платит по счетам экс-жены

Фото: EAST NEWS
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Супруги официально развелись в прошлом году, но окончательно порвать отношения не могут до сих пор.

Разрыв самых известных российских юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко стал в 2018 году одним из главных и шокирующих событий светской хроники. Артисты, долгое время выступавшие дуэтом и показывавшие пример идеального союза, шокировали поклонников заявлением о разводе. Да не тихим по соглашению сторон, а со скандалами и дележкой общего многомиллионного имущества.

Евгений Ваганович и Елена Григорьевна до сих пор не назвали причину расставания после 33 лет брака. Однако, общество склоняется к тому, что Петросян порвал с супругой из-за своей молодой помощницы Татьяны Брухуновой.

И вот теперь, когда уже и развод оформлен, и отгремели обоюдные обвинения, выясняется, что супругов все еще держат вместе финансовые вопросы: Евгений Петросян по-прежнему тратит миллионы рублей на содержание бывшей жены.

Юморист, по сообщениям адвоката Сергея Жорина, все еще покрывает расходы Степаненко, но делает он это не по своему желанию. Суд возложил финансовое бремя на Петросяна. До сих пор остается арестованной спорная часть имущества и счета юмориста. Всего за годы совместного проживания юмористы приобрели 12 квартир и 5 тысяч предметов искусства.

«На одном из предыдущих заседаний судья удовлетворила наше ходатайство и разблокировала счет с 1,5 млн рублей, - рассказал Сергей Жорин в интервью «Комсомольской правде». – И вся эта сумма ушла на погашение большого долга за коммунальные услуги. До сих пор Евгений Ваганович также оплачивает расходы на квартиру, где живет его экс-жена. А это несколько сотен тысяч рублей ежемесячно».

По словам юриста, апартаменты Степаненко весьма внушительные – 516-метровая квартира находится в элитном доме. В ней есть личный SPA-центр, там же хранится коллекция антиквариата.

«За эту огромную квартиру Елена Григорьевна не платила и не собирается, уже накопился большой долг, - отметил адвокат. – К тому же Евгений Петросян должен платить за все экспертизы, стоимость которых может достигать нескольких миллионов рублей».

В последнее время Евгений Ваганович стал показываться на публике с 30-летней Татьяной Брухуновой, которую считают виновницей развода юмористов. Она ситуацию никак не комментирует. Однако однажды обмолвилась, что Елена Степаненко демонстрирует неконтролируемую агрессию.

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Текст: Галина Нежнева

Фото: Komsomolskaya Pravda, Gennadii Usoev, Natalya Loginova, Maxim Burlak/ Global Look press, EAST NEWS

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