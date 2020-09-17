Раскрывший свой роман с Варнавой режиссер Молочников заболел коронавирусом: «Простите, с кем общался»
Александр Молочников, представивший на «Кинотавре» свой фильм «Скажи ей» и рассекретивший свой роман с Екатериной Варнавой, заболел коронавирусом. Об этом режиссер рассказал в видеообращении, опубликованном в социальной сети.
«Прошу прощения у всех, с кем контактировал на "Кинотавре". Когда я приехал в Сочи, почувствовал себя плохо, я сразу вызвал врача и сделал тест, он оказался отрицательным. Через пару дней сделал второй тест, он показал положительный результат. Еще раз извините», — объяснился молочников.
Режиссер добавил, что теперь придется перенести показ спектакля «Бульба. Пир», где одну из ролей исполнила его любимая женщина Екатерина Варнава.
Под угрозой заражения COVID-19 теперь находятся десятки кинодеятелей. За время пребывания в Сочи Молочников общался с Варнавой, Катериной Шпицей, Светланой Ходченковой и многими другими актерами.
Сегодня же стало известно, что Анна Нетребко уже пять дней находится в больнице с ковидной пневмонией.
Фото и видео: Instagram Александра Молочникова, Ekaterina Tsvetkova, АГН Москва/ Global Look press
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