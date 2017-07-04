Анна Седокова смирилась с пышными формами: «Не хочу больше сидеть на диетах и страдать»
За свою последнюю беременность популярная певица Анна Седокова, как и большинство женщин, поправилась. Но молодая мама не намерена избавляться от лишних десяти килограммов, и у нее на то свои причины.
«Я люблю свои плюс десять кг. Люблю свое тело после Гектора и не хочу больше сидеть на диетах и страдать из за своей полноты. Ну не смогу быть я худой и томной с грустным многозначительным лицом. Это же кто то другой, это же не я. А я люблю свои формы, люблю свое тело. На мне удобно спать. Я не хочу прятать свою сексуальность. Не хочу не носить декольте, потому что это не стильно или кто то, что то подумает. Быть женственной и сексуальной это моя природа. У каждого она своя. А стереотипы, навязанные обществом это проблемы этого самого общества», — написала она в своем блоге под фотографией, на которой запечатлена в образе сексуальной «пышечки».
Подписчики поддержали любимицу, отметив, что в таком обраpе она выглядит весьма органично. «Анна, вы чудо! Ваша фигура это эталон женственности!!! Вот такими должны быть женщины! Это эстетично красиво ! Правильно делаете, что любите свою фигуру», «Такой сексуальный и стильный имидж! Браво, Анна!!! После рождения сына Вы стали выглядить очень женственно и нежно», «Я только не вижу перемен до гектора после гектора, в чем разница, была стройная и осталась и большая грудь была и осталось, о чем пост вообще», — пишут они.
А как считаете вы? Стоит ли молодым мамам худеть, если они и так счастливы?
Фото: instagram.com, starface.ru