34-летняя Анна Седокова отказалась садиться на диету после родов

За свою последнюю беременность популярная певица Анна Седокова, как и большинство женщин, поправилась. Но молодая мама не намерена избавляться от лишних десяти килограммов, и у нее на то свои причины.

«Я люблю свои плюс десять кг. Люблю свое тело после Гектора и не хочу больше сидеть на диетах и страдать из за своей полноты. Ну не смогу быть я худой и томной с грустным многозначительным лицом. Это же кто то другой, это же не я. А я люблю свои формы, люблю свое тело. На мне удобно спать. Я не хочу прятать свою сексуальность. Не хочу не носить декольте, потому что это не стильно или кто то, что то подумает. Быть женственной и сексуальной это моя природа. У каждого она своя. А стереотипы, навязанные обществом это проблемы этого самого общества», — написала она в своем блоге под фотографией, на которой запечатлена в образе сексуальной «пышечки».