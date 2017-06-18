Слезы, упреки, отчаяние: Анна Седокова рассказала о жертвах во имя успеха
34-летняя Анна Седокова — мама троих детей. Несколько лет назад она отправилась покорять США, пережила банкротство, но выдержала испытание. Сейчас звезда управляет своим бизнесом, записывает песни, снимает клипы, ведет блог — у нее почти не остается времени на обычные женские хлопоты. «Мама ты меня не любишь, ты любишь свою работу», — услышала она на днях от старшей дочери.
«Мы с Алиной поругались, потому что я заставляю ее читать, ходить на занятия, самой составлять свои графики тренировок. А она забывает. Включает свой телефон, смотрит, как там у подружек, и ничего не делает. Она плакала, я держалась», — поделилась Анна наболевшим с читателями своего блога. Дома их ждал уже спящий трехмесячный Гектор и шестилетняя Моника, которая отказывается засыпать без мамы.
«Я и еще сотни тысяч женщин во всем мире выбрали непростую дорогу под названием "собственный бизнес" или просто "работа". Каждый день мы приносим ей в жертву свои дни, молодость, время с любимым, красоту и общение с детьми. Каждый день миллионы женщин корят себя за то, что они выходят из дома, оставляя детей с нянями, мамами и бабушками. Каждый день миллионы женщин считают себя худшими мамами в мире», — поделилась певица.
Просыпаться в 6.30 и выезжать на работу , когда абсолютно вся твоя семья , включая манюню , ещё спит - это особый вид издевательства над собой 😶В голове 1001 вопрос "Зачем тебе все это Аня" ? Ведь так сладко с ними спать. Что за моторчик и в каком месте, заставляет тебя проделывать с собой это всю жизнь ? Мона открыла один глаз , когда я выползала из под неё утром и говорит - я с тобой . Но мы договорились , что они приедут после обеда , я напомнила ей и она успокоившись перевернулась на другой бочек . И только бросила фразу "А записку напишешь "? Конечно ))) Каждый раз, когда я убегаю раньше на работу , я оставляю им послания на подушках ))))) ❤️
Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)
Однако, вместо того, чтобы бросить дела и остаться дома, Седокова нашла другое решение. «Я не могу позволить себе просто пролежать с тобой на диване день. Я не хочу туда. Я не могу так, это не моя стихия, не мой образ жизни и мышления. Я не могу час слушать, кто что кому сказал из подружек или сколько стоит рюкзак Луи. Пятнадцать минут могу, дальше нет. Прости», — объяснила она дочери и предложила вслед за ней записывать видеоролики, придумывать одежду, танцевать, развиваться. Алина подумала и согласилась.
А как поступили бы вы на месте Анны?
Фото: instagram.com