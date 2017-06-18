34-летняя певица Анна Седокова поделилась мыслями работающей мамы

34-летняя Анна Седокова — мама троих детей. Несколько лет назад она отправилась покорять США, пережила банкротство, но выдержала испытание. Сейчас звезда управляет своим бизнесом, записывает песни, снимает клипы, ведет блог — у нее почти не остается времени на обычные женские хлопоты. «Мама ты меня не любишь, ты любишь свою работу», — услышала она на днях от старшей дочери.

«Мы с Алиной поругались, потому что я заставляю ее читать, ходить на занятия, самой составлять свои графики тренировок. А она забывает. Включает свой телефон, смотрит, как там у подружек, и ничего не делает. Она плакала, я держалась», — поделилась Анна наболевшим с читателями своего блога. Дома их ждал уже спящий трехмесячный Гектор и шестилетняя Моника, которая отказывается засыпать без мамы.

«Я и еще сотни тысяч женщин во всем мире выбрали непростую дорогу под названием "собственный бизнес" или просто "работа". Каждый день мы приносим ей в жертву свои дни, молодость, время с любимым, красоту и общение с детьми. Каждый день миллионы женщин корят себя за то, что они выходят из дома, оставляя детей с нянями, мамами и бабушками. Каждый день миллионы женщин считают себя худшими мамами в мире», — поделилась певица.