Максим Галкин опубликовал забавные и нелепые фото из своей юности: «Во всей красе»

«Ох, годы золотые, юность...», «Мне понравилась фотография с братом, где прикольно видно губу, даже в профиль так не видно», «Классный!», «Первая, конечно! Барсетка — это отдельной вид определения нашего человека за границей», «Ой, я по вам тащилась в детстве, у меня даже был парень, похожий на вас», «Все фотографии классные», «Получила огромную дозу поржатия», «Ох, и симпатичный вы, Максим», «Красавчик! На горных лыжах», — поделились мнением подписчики Галкина.

Ранее Максим Галкин трогательно поздравил Аллу Пугачеву с 19-летней годовщиной отношений, показал, как дети Лиза и Гарри делают зарядку перед школой и похвастался хореографическими талантами дочери.