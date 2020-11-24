Максим Галкин опубликовал забавные и нелепые фото из своей юности: «Во всей красе»
Фото: www.instagram.com/maxgalkinru/
Максим Галкин порадовал поклонников забавными фотографиями из юности. «Я уже как-то годик назад постил себя любимого из прошлого, но подобрал исключительно себя симпатишного. А тут посмотрел публикацию своей приятельницы @agentgirl и решил накопать себя во всей красе. Тут я выхожу из православной лавки на Халкидиках в умопомрачительных шортах, которые я, видать, подрезал у Сабрины. Играю в карты с братом у нас на даче во Внуково (прошу обратить внимание тех, кто считает, что моя нижняя губа выросла только сейчас, поверьте у меня все отросло длинным сразу), там же на даче играю в жмурки с друзьями, видимо тоже на деньги. А еще я на лыжах впервые, причем в Турции, на горе полный бравады и в баре — счастливый, что спустился живым. Все фотки 96-97 года. В общем листайте!», — написал телеведущий в блоге (стилистика автора сохранена, — прим. ред.).
«Ох, годы золотые, юность...», «Мне понравилась фотография с братом, где прикольно видно губу, даже в профиль так не видно», «Классный!», «Первая, конечно! Барсетка — это отдельной вид определения нашего человека за границей», «Ой, я по вам тащилась в детстве, у меня даже был парень, похожий на вас», «Все фотографии классные», «Получила огромную дозу поржатия», «Ох, и симпатичный вы, Максим», «Красавчик! На горных лыжах», — поделились мнением подписчики Галкина.
Ранее Максим Галкин трогательно поздравил Аллу Пугачеву с 19-летней годовщиной отношений, показал, как дети Лиза и Гарри делают зарядку перед школой и похвастался хореографическими талантами дочери.
Фото и видео: Instagram Максима Галкина
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!