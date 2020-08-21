Пышная прическа, бесконечные ноги: Светлана Ходченкова показала шикарный образ для съемок

37-летняя Светлана Ходченкова может похвастаться идеальной фигурой, которую сохраняет благодаря регулярным занятиям спортом и правильному питанию. Под каждым фото и видео поклонники актрисы оставляют сотни восторженных комплиментов.

В очередной раз Светлана порадовала подписчиков красивым фото. Его она сделала в гримерке во время подготовки к съемкам в глянце. Ходченкова показала пышную прическу с упругими кудрями и бесконечные ноги.