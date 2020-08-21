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Пышная прическа, бесконечные ноги: Светлана Ходченкова показала шикарный образ для съемок

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Светлана Ходченкова

Фото: Starface

Звезда фильмов «Метро», «Благословите женщину» и других Светлана Хочденкова опубликовала в сториз автопортрет, на котором показала свои невероятно длинные и стройные ноги.

37-летняя Светлана Ходченкова может похвастаться идеальной фигурой, которую сохраняет благодаря регулярным занятиям спортом и правильному питанию. Под каждым фото и видео поклонники актрисы оставляют сотни восторженных комплиментов.

В очередной раз Светлана порадовала подписчиков красивым фото. Его она сделала в гримерке во время подготовки к съемкам в глянце. Ходченкова показала пышную прическу с упругими кудрями и бесконечные ноги.

Шикарная Светлана Ходченкова

Фото: www.instagram.com/svetlana_khodchenkova/

Стилисты всегда подбирают актрисе такие образы, которые максимально подчеркивают ее стройность. Многие подписчики даже отмечают, что Светлане можно уже и набрать пару килограммов.

Ранее Светлана Ходченкова позировала в платье стиля 1950-х годов, хвасталась фигурой в велосипедках, показывала кадры «домашней» фотосессии, где позировала лишь в рубашке.

Фото и видео: Instagram Светланы Ходченковой, Starface

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