Пышная прическа, бесконечные ноги: Светлана Ходченкова показала шикарный образ для съемок
Фото: Starface
37-летняя Светлана Ходченкова может похвастаться идеальной фигурой, которую сохраняет благодаря регулярным занятиям спортом и правильному питанию. Под каждым фото и видео поклонники актрисы оставляют сотни восторженных комплиментов.
В очередной раз Светлана порадовала подписчиков красивым фото. Его она сделала в гримерке во время подготовки к съемкам в глянце. Ходченкова показала пышную прическу с упругими кудрями и бесконечные ноги.
Фото: www.instagram.com/svetlana_khodchenkova/
Стилисты всегда подбирают актрисе такие образы, которые максимально подчеркивают ее стройность. Многие подписчики даже отмечают, что Светлане можно уже и набрать пару килограммов.
Ранее Светлана Ходченкова позировала в платье стиля 1950-х годов, хвасталась фигурой в велосипедках, показывала кадры «домашней» фотосессии, где позировала лишь в рубашке.
Фото и видео: Instagram Светланы Ходченковой, Starface
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!