37-летняя Светлана Ходченкова в одной белой рубашке поучаствовала в «домашней» фотосессии
Актриса Светлана Ходченкова в уютной одежде призывает поклонников остаться дома.
Карантин — непростое время для всех. Светлана Ходченкова еще раз показала, что даже в условиях ограниченного пространства можно жить, любить и даже творить.
«Сидим дома», — написала она.
Больше снимков можно найти у фотографа, который стал автором этого снимка — Дмитрия Милоша.
«Светлана Ходченкова. #stayhome #оставайсядома #miloshphoto #светланаходченкова», — написал он.
Фото и видео: Instagram
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