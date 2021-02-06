Путин наградил Эрнста орденом I степени в честь 60-летия
Фото: Starface
Советский и российский медиаменеджер, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст в день 60-летия был награжден орденом «За заслуги перед отечеством» I степени. Соответствующий указ за подписью президента России Владимира Путина появился на сайте Кремля. В тексте указа говорится, что Эрнст награждается за «большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность». Медиаменеджера также поздравили его коллеги и друзья. Молодая супруга Константина опубликовала редкий семейный снимок, сделанный на одной из прошедших кинопремьер.
Под совместным фото Софья написала: «№1сегодня и всегда». Напомним, что Константин и Софья Эрнст вместе с 2014 года. Мужем и женой они стали в 2017-м, уже после рождения дочерей Эрики и Киры. В мае текущего года супруги Эрнст в третий раз стали родителями — у них появился сын, имя которого они до сих пор не обнародовали. Знаменитая пара старается оберегать от посторонних глаз семейное счастье.
К слову, недавно мы писали, как молодая жена Константина Эрнста получила ранения во время спектакля. 32-летняя Софья Эрнст пострадала в московском театре.
Фото и видео: @sofyapavlovna / Instagram
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