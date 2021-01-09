Молодая жена Константина Эрнста получила ранения во время спектакля
Фото: Starface
Как сообщает Telegram-канал «112», Софья Эрнст получила ранения во время спектакля «XX век. Бал» в МХТ им. Чехова вечером 8 января. Причиной происшествия стала непредвиденный инцидент — в постановке по сценарию должен был пойти снег, однако что-то пошло не так и на всех посыпались гвозди. Несколько саморезов ранили актрису на сцене, но, как сообщает источник, медицинская помощь и госпитализация не потребовались. На место происшествие прибыла полиция, поскольку появились подозрения, что кто-то специально заложил гвозди в реквизиты. Обстоятельства выясняются.
Фото: @sofyapavlovna / Instagram
Напомним, что Константин и Софья Эрнст вместе с 2014 года. Мужем и женой они стали в 2017-м, уже после рождения дочерей Эрики и Киры. В мае текущего года супруги Эрнст в третий раз стали родителями — у них появился сын, имя которого они до сих пор не обнародовали. Знаменитая пара старается оберегать от посторонних глаз семейное счастье.
К слову, недавно мы писали, как Софья Эрнст впервые рассказала о детях и муже: «С сыном в мою жизнь пришел недостающий элемент».
Фото: @sofyapavlovna / Instagram
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