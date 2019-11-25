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31-летняя жена Константина Эрнста ждет третьего ребенка

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Константин и Софья Эрнст

Фото: Starface

У известного продюсера уже есть три дочери.

58-летний Константин Эрнст и его молодая жена Софья скоро станут родителями в третий раз. У продюсера и актрисы уже растут две маленькие дочери, и скоро в их семье произойдет пополнение, сообщает «СтарХит».

Софья Эрнст и Дарья Мороз

Константин и Софья предпочитают не распространяться о личной жизни и редко дают интервью. В беседе с журналом Tatler актриса призналась, что они оба закрытые люди. «Муж — вообще чемпион по закрытости. Наверное, не смогли бы и целоваться при огромном количестве народа», — говорила Софья.

Долгое время Эрнсты даже не признавались, как зовут их дочерей. Но теперь уже известной, что старшую 3-летнюю девочку зовут Эрика, а младшую 2-летнюю — Кира.

Актриса рассказывала, что много читала, чтобы найти общий язык с будущим мужем. «На свиданиях я держала в руках под столом телефон, подсматривала ответы для поддержания беседы. Приходя домой, изучала историю поиска и читала целиком статьи, чтобы не обнаружилось, что я чего-то не знала. Я переносила свидание, если чувствовала себя к нему не готовой», — вспоминала Эрнст.

Константин и Софья Эрнст

Фото: Starface

О том, что Софья ждет еще одного ребенка, таблоиду рассказали в окружении пары. «Софья очень рада. Она следит за питанием, чтобы не набрать вес и потом быстро вернуться в форму», — приводит издание слова своего источника.

Напомним, что у Константина Эрнста есть еще и взрослая дочь — 25-летняя Александра, которую продюсеру родила его первая гражданская жена — критик Анна Силюнас.

Фото и видео: Instagram, Starface

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