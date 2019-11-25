31-летняя жена Константина Эрнста ждет третьего ребенка

Константин и Софья предпочитают не распространяться о личной жизни и редко дают интервью. В беседе с журналом Tatler актриса призналась, что они оба закрытые люди. «Муж — вообще чемпион по закрытости. Наверное, не смогли бы и целоваться при огромном количестве народа», — говорила Софья.

Долгое время Эрнсты даже не признавались, как зовут их дочерей. Но теперь уже известной, что старшую 3-летнюю девочку зовут Эрика, а младшую 2-летнюю — Кира.

Актриса рассказывала, что много читала, чтобы найти общий язык с будущим мужем. «На свиданиях я держала в руках под столом телефон, подсматривала ответы для поддержания беседы. Приходя домой, изучала историю поиска и читала целиком статьи, чтобы не обнаружилось, что я чего-то не знала. Я переносила свидание, если чувствовала себя к нему не готовой», — вспоминала Эрнст.