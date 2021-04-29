Елена Проклова одной фразой ответила на травлю после скандального интервью

Заявление Елены Прокловой в программе «Секрет на миллион» о том, что она подверглась в молодости домогательствам и изнасилованию, вызвало большой общественный резонанс. Многие, сопоставив сказанное и фильмографию, сделали вывод, что речь шла об актере и режиссере Олеге Табакове. Проклова также отметил, что теперь он уже умер.

Кто-то резко осудил ее – в том числе и Яна Поплавская. Актриса Марина Зудина, вдова Табакова, сначала назвала Проклову «больной женщиной», а затем осудила тех, кто стал ее травить.

Журналисты mk.ru обратились за комментарием к самой Елене, и та ответила одной фразой – «У всех есть право на свое мнение».

Историю журналистам также прокомментировала Наталья Штурм, которая объяснила, в чем разница между Прокловой и Зудиной, которые обе были в роли возлюбленных Табакова.

«Откровение Прокловой ждало своего покупателя 53 года. Именно столько времени понадобилось, чтобы переобуть трепетную «первую любовь» в модный абьюз. Если бы Елена Проклова не рассказывала раньше про Табакова, общественность не домысливала бы, о ком идет речь. Но актриса, как это часто бывает в шоу-бизнесе, изменила оценочное мнение о делах давно минувших дней. Через 53 года. И поставила грязную кляксу на безупречную репутацию знаменитого актера.

Жалеть вдову Марину Зудину бессмысленно, она прошла то же самое в студенческие годы, но финал другой. Зудина сумела стать женой Табакова. Поэтому между Зудиной и Прокловой - пропасть».