Елена Проклова рассказала о домогательстве со стороны знаменитого актера

Знаменитая актриса приняла участие в съемках шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на телеканале НТВ, где призналась в своих страхах, которые преследуют ее всю жизнь. «Я настолько напугана сексом, первым опытом, что боюсь секса до сих пор» – отметила 67-летняя актриса.

В начале своей карьеры в кино Прокловой пришлось столкнуться с домогательствами со стороны взрослых мужчин. Впервые женщина ощутила это на себе в очень юном возрасте. «Когда мне было 12 лет я впервые узнала, что такое внимание мужчины. Мы снимали где-то в Карпатах, жили в гостинице с длинными плохо освещенными коридорами. Я жила в одном конце коридора, а главный режиссер – в другом. Каждый раз у нас были репетиции съемок следующего дня. И после репетиций меня подстерегал в коридоре взрослый мужчина, который меня зажимал у стены, забирался ко мне под кофты. А у меня тогда только начинала расти грудь, а он меня щипал – это было больно. Пытался забраться ко мне в нижнее белье… Это был 2-й режиссер этой картины. Как сейчас помню его голубые наглые глаза. Ему доставляло удовольствие, когда я кричала, немела от страха. Я не знала как с этим бороться. Мне было больно, стыдно…» – рассказывает актриса.

Позже, когда начинающей звезде было 15 лет, ей снова пришлось столкнуться с непристойным поведением очень популярного в то время актера. Актриса рассказала, что этот мужчина был ее кумиром, и она была счастлива тому, что имеет возможность работать с ним. Под предлогом помощи студентке в поступлении в МХАТ, актер повез ее в лес, репетировать басню. Тогда же и случились новые домогательства, о которых Проклова вспоминает с трудом.

«Он говорил, что у взрослых такая любовь, я тебя люблю, должен научить всему. А я должна слушаться и все это делать. Это все страшно. Приводило в ступор… Когда я вспоминаю эту девочку бедную, которую заставляли раздеваться, склоняли к оральному сексу. Я должна была трогать его…там. Он заставлял лежать меня рядом голой, он сам себя удовлетворял, ему этого было достаточно… Ему нравилось, что я плачу, сопротивляюсь…» – вспоминает артистка.

Актер был женат, но встречи с юной будущей звездой кино не прекращал еще два года. На протяжении этого времени они виделись почти каждый день. Мужчина даже просил руки актрисы у ее родителей, обещая развестись и жениться на Елене, когда она достигнет совершеннолетия. Но этому не суждено было сбыться, в то время Проклова встретила своего первого мужа, и прекратила отношения с женатой знаменитостью. Называть его имя актриса не стала из-за уважения к семье актера, которого уже давно нет в живых. Как призналась Елена Игоревна, полноценные здоровые сексуальные отношения у нее начались только после свадьбы. В браке с первым мужем Виталием Мелий-Крамовым она родила дочь.