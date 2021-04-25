Марина Зудина резко ответила на откровения Елены Прокловой: «Мне стыдно за пожилую женщину»
Фото: @marinazudinaofficial / Instagram
Актриса опубликовала в своем личном блоге в Instagram пост, которым поздравила подписчиков с Вербным воскресеньем. «Всем доброго воскресного дня! С Вербным воскресеньем! Чтобы никакая человеческая глупость не могла вам испортить сегодняшний день! Чего и себе желаю», — написала знаменитая блондинка.
В комментариях у звезды попросили комментарий по поводу заявления Елены Прокловой. Марина Зудина ответила следующее: «Мне стыдно за пожилую женщину, которой нечем привлечь внимание. Пусть Господь простит ее».
Напомним, что в телешоу «Секрет на миллион» на «НТВ» актриса призналась, что ее взаимоотношения с Олегом Павловичем были крайне тяжелыми. Она прерывала беременности. Марина Зудина решалась на это, чтобы ее возлюбленный не уходил от своей супруги Людмилы Крыловой. Будучи студенткой ГИТИСа Марина начала встречаться с преподавателем, который был старше ее на 30 лет. Их бурный роман обсуждала вся светская и театральная Москва. Звезда сериала «Содержанки» призналась, что она была беременна от возлюбленного, и даже не один раз. Но на тот момент актер культового фильма «Москва слезам не верит» был женат на Людмиле Крыловой и не думал уходить от нее. Поэтому молодой Зудиной приходилось идти на серьезный шаг: знаменитая блондинка делала аборты.
Фото: @marinazudina_official / Instagram
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