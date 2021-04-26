Поплавская прокомментировала скандальное интервью Прокловой

Елена Проклова дала резонансное интервью, в котором рассказала о домогательствах со стороны известного актера. Как предположили многие, речь может идти об Олеге Табакове. Ранее актриса заявляла, что он хотел на ней жениться, как только ей исполнится 18 лет.

Яна Поплавская жестко раскритиковала актрису за откровенность, посоветовав с такими вещами обращаться к врачам.

«Когда люди теряют разум, они теряют стыд, достоинство и в конечном итоге человеческий облик. Вы можете мне ответить, что движет человеком, приходящим не к психологу или к психиатру, на федеральный канал, чтобы на всю страну говорить о членах, оральном сексе и том, как прожив почти 70 лет на этом свете, не любит заниматься сексом? Есть такое выражение «свинья грязь найдёт». Почему десятки тысяч людей, включив в свой выходной телевизор, должны видеть и слышать поток сознания, присутствовать при выворачивании грязных трусов и мерзких подробностях своей частной жизни! О подобных вещах говорят либо духовнику либо врачу! Что с нами стало? Когда произошло то, что мерзость мы стали считать нормой?! Когда пропало понятие табу?! Гребённое Окно Овертона в действии… И мне непонятно, почему такие люди остаются рукопожатными, почему их продолжает принимать общество?», – рассуждает она.

Не осталась в стороне и вдова Олега Табакова, актриса Марина Зудина.

В ее Instagram после выхода интервью хлынули комментарии с ее словами.

Актриса не поленилась ответить на них.

«Мне стыдно за пожилую женщину, которой нечем привлечь внимание. Пусть Господь простит ее», — отметила вдова актера.