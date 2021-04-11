Продюсер Моргенштерна Слава Марлоу сообщил об опухоли в голове

Слава рассказал, что примерно с 14 лет лет у него в голове большая киста. Генетическая особенность в виде доброкачественной опухоли есть практически у всех родственников звезды.

«Я запускаю благотворительную акцию. Дело в том, что я вам не говорил, но у меня в затылке большая киста (типа доброкачественная опухоль) лет с 14, и я осознал, что я давно не проходил обследований, и отпустил эту ситуацию. Также киста есть почти у всей моей семьи», — написал Марлоу под публикацией.