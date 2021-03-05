Славу Марлоу и Карамбейби заметили вместе после слухов о романе
Фото: Instagram
Битмейкера и продюсера Славу Марлоу заметили на улице в компании со звездой TikTok Кариной Карамбейби. На фотографии, которую в Instagram опубликовал один из поклонников Марлоу, молодые люди оказались в одном автомобиле.
Ранее в сети появились настойчивые слухи, что у битмейкера и блогерши, которая прославилась, благодаря своей кукольной внешности, тайный роман.
Теперь слухи стали ещё более устойчивыми, хотя ни Марлоу, но Карамбейби свои отношения пока не прокомментировали.
Ранее в комментарии под одним из ее постов в Instagram он написал:
«Если еще раз увижу хоть один комментарий от особи мужского пола, будете иметь дело со мной».
Кроме того, в профиле самого битмейкера появилось совместное фото.
У Карины — более 3 миллионов подписчиков на YouTube и 7 миллионов в TikTok.
Сам Марлоу ранее раскрыл свой уровень дохода. Он признается, что самый первый из своих битов он реализовал за 400 рублей, а последний за 35 тысяч долларов, то есть более 2 миллионов рублей.
Фото: Instagram Славы Марлоу
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