Славу Марлоу и Карамбейби заметили вместе после слухов о романе

Битмейкера и продюсера Славу Марлоу заметили на улице в компании со звездой TikTok Кариной Карамбейби. На фотографии, которую в Instagram опубликовал один из поклонников Марлоу, молодые люди оказались в одном автомобиле.

Ранее в сети появились настойчивые слухи, что у битмейкера и блогерши, которая прославилась, благодаря своей кукольной внешности, тайный роман.

Теперь слухи стали ещё более устойчивыми, хотя ни Марлоу, но Карамбейби свои отношения пока не прокомментировали.

Ранее в комментарии под одним из ее постов в Instagram он написал:

«Если еще раз увижу хоть один комментарий от особи мужского пола, будете иметь дело со мной».

Кроме того, в профиле самого битмейкера появилось совместное фото.

У Карины — более 3 миллионов подписчиков на YouTube и 7 миллионов в TikTok.

Сам Марлоу ранее раскрыл свой уровень дохода. Он признается, что самый первый из своих битов он реализовал за 400 рублей, а последний за 35 тысяч долларов, то есть более 2 миллионов рублей.