Продюсер Моргенштерна Слава Марлоу выпустил «самый дорогой клип»
Фото: Instagram
Впервые об отношениях продюсера и блогерши-миллионника заговорили еще в феврале 2020 года. Слухи появились из-за комментариев Славы Марлоу под ее фотографиями и совместного снимка с поклонницей в социальных сетях. Позже возлюбленные вместе появились на дне рождения PR-менеджера Моргенштерна и Славы Марлоу. 8 марта звезда выпустил клип на свой популярный трек «Ты горишь как огонь», в котором снял предполагаемую возлюбленную. За несколько часов почти 1 миллион просмотров. Как написал сам рэпер, новая работа — «самый дорогой клип» в его жизни.
К слову, недавно мы писали, как Моргенштерн потратил на шопинг более 2 миллионов рублей. Стало известно, что купил 23-летний рэпер для своего гардероба и аутфитов возлюбленной. Рэпер решил продолжить шопинг и отправился за новинками коллекций. Весь процесс выбора образов Моргенштерн снимал на камеру. В модном деле ему помогали друзья и коллеги. После смены нескольких аутфитов исполнитель пошел расплачиваться на кассу, где показал итоговый чек на сумму 2 227 965 рублей.
Фото и видео: Instagram
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