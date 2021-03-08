Продюсер Моргенштерна Слава Марлоу выпустил «самый дорогой клип»

Впервые об отношениях продюсера и блогерши-миллионника заговорили еще в феврале 2020 года. Слухи появились из-за комментариев Славы Марлоу под ее фотографиями и совместного снимка с поклонницей в социальных сетях. Позже возлюбленные вместе появились на дне рождения PR-менеджера Моргенштерна и Славы Марлоу. 8 марта звезда выпустил клип на свой популярный трек «Ты горишь как огонь», в котором снял предполагаемую возлюбленную. За несколько часов почти 1 миллион просмотров. Как написал сам рэпер, новая работа — «самый дорогой клип» в его жизни.