Слава Марлоу признался, сколько получает с каждого трека

Доход топовых TikTok-блогеров не дает покоя их поклонникам — хотя не все готовы честно сказать цифры, образ жизни кумиров из этой социальной сети говорит сам за себя — шикарные клубы, брендовые наряды, дорогие машины.

Известный блогер, битмейкер и продюсер Слава Марлоу, однако, раскрыл доход в своем блоге. Он обратился к молодым звездам с просьбой уважать труд продюсеров:

«Индустрия не растет, пока вы не уважаете труд продюсеров. Начните с 30%, как это делал Моргенштерн. Благодаря человеческим отношениям меня еще долго будут кормить треки, которые я спродюсировал. Теперь я сам могу давать роялти продюсерам, чтобы они не голодали, как голодал я, когда продавал биты за фиксированную стоимость», — пишет Марлоу.

Слава признается, что самый первый из своих битов он реализовал за 400 рублей, а последний за 35 тысяч долларов, то есть более 2 миллионов рублей.

Ранее в Сети начали обсуждать вероятный роман Славы Марлоу — предположительной возлюбленной битмейкера стала блогер Карина Егамедиева, известная как Karrambaby/

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