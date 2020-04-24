Привет из 90-х: Наташа Королева устроила зажигательные танцы в «леопарде»
Фото: Starface
Наташа Королева порадовала подписчиков зажигательным в видео с задорными танцами. Артистка пустилась в пляс под свою новую песню на украинском языке. Для домашнего выступления Наташа Королева выбрала наряд, который был бы на пике популярности в 90-е — начале 2000-х годов.
Артистка надела топ с леопардовым принтом и с открытыми плечами и черную юбку. На голове артистки красовался аксессуар с таким же «животным» рисунком.
Наташа Королева откровенно показывает поклонникам, как она выглядит дома без косметики. Но порой в ее Instagram появляются до такой степени отретушированные снимки, что поклонники обрушиваются на звезду с критикой.
Недавно Королева показала, какими гламурными масками пользуется дома, но подписчики не оценили ее креатив.
Фото и видео: Instagram, Starface
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