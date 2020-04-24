Привет из 90-х: Наташа Королева устроила зажигательные танцы в «леопарде»

Наташа Королева порадовала подписчиков зажигательным в видео с задорными танцами. Артистка пустилась в пляс под свою новую песню на украинском языке. Для домашнего выступления Наташа Королева выбрала наряд, который был бы на пике популярности в 90-е — начале 2000-х годов.

Артистка надела топ с леопардовым принтом и с открытыми плечами и черную юбку. На голове артистки красовался аксессуар с таким же «животным» рисунком.