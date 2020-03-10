46-летняя Наташа Королева показала правдивое селфи-видео без косметики и нарвалась на жесткую критику
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Фото: Starface
«Ягодка» российской эстрады Наташа Королева улетела на гастроли в Германию. Певица призналась, что не боится коронавируса и все ее концерты состоятся вовремя.
В Instagram Наташа опубликовала правдивое селфи-видео, в котором позировала без косметики.
Однако в сториз певица опубликовала фотографию, на которой она сама и ее команда — в медицинских масках.
Фото: Instagram
То, как выглядит артистка, понравилось не всем ее подписчикам. Многие раскритиковали ее за «изменившуюся» внешность.
«Классная. Но что она с собой сделала... Она же и так красивая», «Наташа всегда молода и красива, как в наши лихые 90-е», «Совсем не похожа на себя, скулы!», «А что с зубами и с глазами», «Что ты, Натаха, сделала с собой», «Я не пойму, она пластику сделала?», «С мамой — одно лицо», «Наташа и без макияжа — красотка!», — последовали противоречивые комментарии.
Недавно на Королеву уже «нападали» из-за неузнаваемости. Ее поклонникам не понравилась фотография, которую разместили на новом альбоме певицы.
Фото и видео: Instagram, Starface
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