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«Кто на фото?» Поклонники не узнали Наташу Королеву на обложке нового альбома

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Наташа Королева

Фото: Instagram Наташи Королевой

Новое фото в блоге артистки спровоцировало бурные обсуждения.

Наташа Королева решила порадовать своих поклонников и выпустила альбом из ранее неизданных песен. Обложку новой пластинки вместе с анонсом певица показала в Instagram: «Для самых верных фанатов я выпустила сборник песен, которые нигде и никогда не издавались! Ловите на всех цифровых площадках!!!».

Многие подписчики не узнали Наташу на фото с обложки диска: «Не похожая на себя», «А кто на фото? Явно не Королёва», «Пластика, 100%», «А где Королёва?», «Перебор с фотошопом!!!», «А при чем тут Королева? Кто на фото? Зафотошопили до неузнаваемости!?!», «Вообще не похожа на себя, еле узнала», «Они все похожи сейчас друг на друга. Кто это? Видно, один и тот же пластический хирург делал…», «Это фото Водяновой?», «А фото чье?», «Я не узнала на фото», «Вас так отфотошопили, даже не узнать», «Это не Наташа!».

А вы узнали Наташу Королеву на этом фото?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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