«Кто на фото?» Поклонники не узнали Наташу Королеву на обложке нового альбома

Многие подписчики не узнали Наташу на фото с обложки диска: «Не похожая на себя», «А кто на фото? Явно не Королёва», «Пластика, 100%», «А где Королёва?», «Перебор с фотошопом!!!», «А при чем тут Королева? Кто на фото? Зафотошопили до неузнаваемости!?!», «Вообще не похожа на себя, еле узнала», «Они все похожи сейчас друг на друга. Кто это? Видно, один и тот же пластический хирург делал…», «Это фото Водяновой?», «А фото чье?», «Я не узнала на фото», «Вас так отфотошопили, даже не узнать», «Это не Наташа!».