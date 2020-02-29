«Кто на фото?» Поклонники не узнали Наташу Королеву на обложке нового альбома
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Наташи Королевой
Наташа Королева решила порадовать своих поклонников и выпустила альбом из ранее неизданных песен. Обложку новой пластинки вместе с анонсом певица показала в Instagram: «Для самых верных фанатов я выпустила сборник песен, которые нигде и никогда не издавались! Ловите на всех цифровых площадках!!!».
Многие подписчики не узнали Наташу на фото с обложки диска: «Не похожая на себя», «А кто на фото? Явно не Королёва», «Пластика, 100%», «А где Королёва?», «Перебор с фотошопом!!!», «А при чем тут Королева? Кто на фото? Зафотошопили до неузнаваемости!?!», «Вообще не похожа на себя, еле узнала», «Они все похожи сейчас друг на друга. Кто это? Видно, один и тот же пластический хирург делал…», «Это фото Водяновой?», «А фото чье?», «Я не узнала на фото», «Вас так отфотошопили, даже не узнать», «Это не Наташа!».
А вы узнали Наташу Королеву на этом фото?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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