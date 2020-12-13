«Дышать нормально не могу»: Виктория Боня попала в больницу из-за приступа
Фото: @victoriabonya / Instagram
Накануне вечером Виктория Боня снова почувствовала боли в организме и отправилась на обследование в больницу. В палате звезда записала несколько Stories, в которых рассказала о своем самочувствии: «Я думала, если я умру и никто этого не обнаружит в ближайшие дни. И мое тело будет лежать на полу. Мне было так страшно после вчерашнего приступа». Виктория также подчеркнула, что ей тяжело дышать и двигаться: «Мне сказали, что я здорова. Но дышать и двигаться я нормально не могу». Врачи же утверждают, что у нее «шикарное сердце и анализы крови». Виктория предпочла остаться в больнице, поскольку даже после результатов анализов, «ей страшно и она боится умереть».
Виктория поблагодарила поклонников за слова поддержки, которые они выразили ей в личных сообщениях в Сети: «Я очень ценю вашу поддержку!!! Очень ценю, что есть люди, которые готовы сорвать к тебе после работы..Очень приятно видеть вашу заботу и ощущать ее физически)))».
К слову, недавно мы писали, как Виктория Боня в сияющем макси закатила голливудскую вечеринку в честь 41-летия. Светская львица устроила пышный прием для друзей и коллег по приезде в Москву.
Фото и видео: @victoriabonya / Instagram
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