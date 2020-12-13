«Дышать нормально не могу»: Виктория Боня попала в больницу из-за приступа

Виктория поблагодарила поклонников за слова поддержки, которые они выразили ей в личных сообщениях в Сети: «Я очень ценю вашу поддержку!!! Очень ценю, что есть люди, которые готовы сорвать к тебе после работы..Очень приятно видеть вашу заботу и ощущать ее физически)))».

К слову, недавно мы писали, как Виктория Боня в сияющем макси закатила голливудскую вечеринку в честь 41-летия. Светская львица устроила пышный прием для друзей и коллег по приезде в Москву.