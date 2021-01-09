«Принцесса пустыни!» Наталья Рудова очаровала поклонников новым снимком
Фото: @rudovanata / Instagram
В своем блоге в Instagram звезда разместила кадр на фоне пустыни и заката. На снимке инстадива предстала перед поклонниками в уютном, теплом образе. Она надела черные шарф, перчатки и шапку, белоснежный спортивный трикотажный костюм и меланжевую толстовку из такой же ткани.
В комментариях к посту Натальи подписчики не скрывают своего восхищения ее внешностью: «Принцесса пустыни», «Рудова, тебя клонировать нужно. Пушка просто!», «Идеальная!», «Красавица нереальная!», «Бомба», «Вы очаровательна!!!», «Суперская фотография», «Шикарная женщина!!!», — пишут восторженные фолловеры.
Ранее мы писали, что актриса Наталья Рудова в своем Instagram поделилась забавным фото с малышом Ратиком, сыном Тимати и Анастасии Решетовой, с которой актриса находится в приятельских отношениях. Все вместе они отправились в Дубай.
Фото: @rudovanata / Instagram
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