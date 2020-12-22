Наталья Рудова показала дерзкий образ в коротком топе: «Похожа на Хейли Болдуин»

По мнению подписчиков, образ получился дерзким и крутым, но немного «бандитским», а кое-кто из подписчиков сравнил ее с моделью Хейли Болдуин:

«Тут ты выглядишь, как Хейли Болдуин», «Крутая чика», «Шикарная», «Только что посмотрела новогодний фильм с Вашим участием, one love», «Ты такая красивая, талантливая. Люблю смотреть фильмы с твоим участием», «Что-то у тебя вид какой-то бандистский», «Девушка сказка, девушка огонь», «Почему ты такая шикарная», «Очень атмосферные фото».

Дерзкие образы в блоге актрисы появляются нечасто – совсем недавно Наталья продемонстрировала очень уютный и нежный новогодний образ в белом пальто.