Наталья Рудова показала дерзкий образ в коротком топе: «Похожа на Хейли Болдуин»
Фото: www.instagram.com/rudovanata/?hl=ru
Наталья Рудова порадовала своих подписчиков новой стильной фотосессией. В ней актриса появилась в роли дерзкой девчонки – она примерила ультракороткий топ, черную кожаную куртку, высокие джинсы и узкие черные очки.
«На моем теле слишком много твоих отпечатков. Еще один квест ..», — подписала публикацию Наталья.
По мнению подписчиков, образ получился дерзким и крутым, но немного «бандитским», а кое-кто из подписчиков сравнил ее с моделью Хейли Болдуин:
«Тут ты выглядишь, как Хейли Болдуин», «Крутая чика», «Шикарная», «Только что посмотрела новогодний фильм с Вашим участием, one love», «Ты такая красивая, талантливая. Люблю смотреть фильмы с твоим участием», «Что-то у тебя вид какой-то бандистский», «Девушка сказка, девушка огонь», «Почему ты такая шикарная», «Очень атмосферные фото».
Дерзкие образы в блоге актрисы появляются нечасто – совсем недавно Наталья продемонстрировала очень уютный и нежный новогодний образ в белом пальто.
Фото и видео: Instagram Натальи Рудовой
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