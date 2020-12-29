«Наконец мой мужчина отвез меня в Дубай»: Наталья Рудова поделилась милым фото
Фото: www.instagram.com/rudovanata/
Наталья Рудова в своем Instagram поделилась забавным фото с малышом Ратиком, сыном Тимати и Анастасии Решетовой, с которой актриса находится в приятельских отношениях. Все вместе они отправились в Дубай.
Рудова в белом костюме и кроссовках сидит в самолете на коленях с Ратмиром.
«Наконец-таки мой мужик меня вывез в Дубай», — пишет Наталья.
Подписчики умиляются фотографии и намекают Наталье, что ей пора бы уже заводить собственных детей:
«Классный мужик», «Хорошо иметь такого мужика. Можно воспитать под себя», «Самый сладкий мальчик в мире. Наталья, я завидую тебе, что он с тобой летает отдыхать», «Вооооот кто ваш «папик», а вы всё отмазывались, мол всё сама», «Наталья, такое ощущение, что первый раз ребёнка держит», «Эх, с таким мужиком хоть в Дубай, хоть в Геленджик! Всё за счастье», «Наталья, вы будете идеальной мамой», «Как же тебе идёт, дай Бог, скоро будет у тебя свой такой блондинчик на руках», «Наташа самая красивая», «Молоденький! Повезло)».
Ранее Наталья ответила на вопросы, которые больше всего интересуют ее поклонников, и рассказала о взглядах на личную жизнь.
Фото и видео: Instagram Натальи Рудовой
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