«Наконец мой мужчина отвез меня в Дубай»: Наталья Рудова поделилась милым фото

Наталья Рудова в своем Instagram поделилась забавным фото с малышом Ратиком, сыном Тимати и Анастасии Решетовой, с которой актриса находится в приятельских отношениях. Все вместе они отправились в Дубай.

Рудова в белом костюме и кроссовках сидит в самолете на коленях с Ратмиром.

«Наконец-таки мой мужик меня вывез в Дубай», — пишет Наталья.