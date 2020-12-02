Наталья Рудова примерила стильное пальто и ультраширокие джинсы

Наталья Рудова любит экспериментировать со стилем, хотя не все образы публика встречает с одобрением. Особенно это касается образов с вещами в стиле оверсайз – поклонникам Рудовой больше по душе, когда она подчеркивает отличную фигуру.

Сегодня она опубликовала сразу несколько очень атмосферных, праздничных фотографий, на которых появилась в объемном бежевом пальто и очень широких джинсах с ботинками. Наталья позирует около ярких новогодних локаций и огромной елки, которую сравнили с большой конфетой.

«Праздник к нам приходит... Дарю вам немножечко новогоднего настроения , потому-то оно у меня прям новогоднее! Жду не дождусь когда 31-го посмотрю свою любимую новогоднюю сказку «Чародеи» . А что любите смотреть вы перед НГ?», – делится актриса своим настроением.

Новый образ подписчики с одобрением встретили в комментариях, хотя нашлись, по традиции, и те, кому он не пришелся по душе:

«Наташенька, какая вы красотка», «Сногсшибательная», «4-ая фотка самая крутая, реально настроение поднялось», «Вкусняшка моя», «Куколка!».