Предчувствие смерти и звонок журналисту: последние часы жизни принцессы Дианы
По данным издания The Independent, Диана панически боялась, что с ней может что-то произойти, чем делилась со своим дворецким, Полом Бареллом, за несколько месяцев до гибели. И не исключала, что за излишнюю откровенность, может быть наказана.
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Фото: picture alliance
Последним телефонным звонком принцессы Дианы, стал разговор с королевским репортером Ричардом Кейем. От брака с Чарльзом она уже была свободна. И планировала в ближайшем будущем увидеть своих сыновей — Уильяма и Гарри.
Согласно данным The People, журналист вспоминал, что Диана была в «хорошем настроении» и была в предвкушении от новой главы: «Она отчаянно пыталась начать все заново, начать заниматься чем-то другим и исследовать новые стороны королевской жизни».
Автомобильная авария случилась в Париже, где Диана проводила время с Доди Аль-Файедом. После позднего ужина в отеле Ritz, пара спустилась к автомобилю. Водитель, пытаясь уйти от назойливых фотографов, которые преследовали Дианы круглосуточно, превысил допустимую скорость, разогнался до 70 км/час, и, не справившись с управлением, врезался в столб туннеля. Водитель и Доди погибли на месте, Диана скончалась в больнице, а телохранителю принцессы удалось остаться в живых.
Членам королевской семьи понадобилось пять дней, чтобы сделать официальное заявление о гибели принцессы. Родной брат Дианы, Чарльз Спенсер, отметил грустную иронию: «Девушка, которой при рождении было дано имя античной богини охоты, в конце концов, была самой преследуемой персоной своего времени», — передает слова Чарльза издание Town&Country .
Фото и видео: Rambler, Picture Alliance
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