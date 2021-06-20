Предчувствие смерти и звонок журналисту: последние часы жизни принцессы Дианы

Согласно данным The People, журналист вспоминал, что Диана была в «хорошем настроении» и была в предвкушении от новой главы: «Она отчаянно пыталась начать все заново, начать заниматься чем-то другим и исследовать новые стороны королевской жизни».

Автомобильная авария случилась в Париже, где Диана проводила время с Доди Аль-Файедом. После позднего ужина в отеле Ritz, пара спустилась к автомобилю. Водитель, пытаясь уйти от назойливых фотографов, которые преследовали Дианы круглосуточно, превысил допустимую скорость, разогнался до 70 км/час, и, не справившись с управлением, врезался в столб туннеля. Водитель и Доди погибли на месте, Диана скончалась в больнице, а телохранителю принцессы удалось остаться в живых.

Членам королевской семьи понадобилось пять дней, чтобы сделать официальное заявление о гибели принцессы. Родной брат Дианы, Чарльз Спенсер, отметил грустную иронию: «Девушка, которой при рождении было дано имя античной богини охоты, в конце концов, была самой преследуемой персоной своего времени», — передает слова Чарльза издание Town&Country .