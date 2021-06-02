«Платье-катастрофа» принцессы Дианы и другие самые эффектные свадебные наряды звезд

Меган Маркл, как последовательница Кейт, была обречена на то, чтобы быть объектом для бесчисленных сравнений с Миддлтон. Тем не менее, ее платье стоит отметить и само по себе.

Однако и платье Кейт неоднократно сравнили с другим, не менее прекрасным – шикарным свадебным нарядом Грейс Келли. Изящное творение дизайнеров соединило пышный подол и нежное кружево цвета слоновой кости.

В необычном платье вышла замуж и Кейт Мосс, привыкшая выделяться. Блестки на ее платье выложены в виде перьев феникса, а создавал его скандальный Джон Гальяно, который как раз в это время оказался в центре скандала после антисемитских высказываний.

Сегодняшние платья звезд зачастую практически не уступают красотой легендарным нарядам. Недавно в очень нежном платье с пышным подолом и открытыми плечами замуж вышла Алеся Кафельникова.