«Платье-катастрофа» принцессы Дианы и другие самые эффектные свадебные наряды звезд
Знаменитое свадебное платье принцессы Дианы, созданное Дэвидом Эммануэлем, с 7,6-метровым шлейфом, представили в Кенсингтонском дворце. Платье экспонируется в преддверии выставки Royal Style in the Making, которая посвящена работе королевских кутюрье. Об этом пишет Mail.Оnline.
Свадебные платья звезд часто привлекают внимание – как правило, это настоящие произведения искусства, которые хороши и сами по себе, однако их обладательницы по-настоящему их украшают.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press
Свадебное платье Анджелины Джоли, пожалуй, стало одним из самых интересных – творение дизайнеров, белое платье в пол, украсили детские рисунки. Помощь в оформлении наряда оказали дети мамой Анджелины.
К сожалению, даже такое волшебное платье не смогло спасти брак Джоли и Питта.
Фотографии Кейт Миддлтон и принца Уильяма даже стали мемом – новоиспеченную герцогиню сравнивали с героиней мультфильма «Золушка» – и волшебное платье Кейт тому виной отнюдь не в последнюю очередь. Элегантное, утонченное и с изысканным декольте, оно навсегда вошло в историю.
Меган Маркл, как последовательница Кейт, была обречена на то, чтобы быть объектом для бесчисленных сравнений с Миддлтон. Тем не менее, ее платье стоит отметить и само по себе.
Однако и платье Кейт неоднократно сравнили с другим, не менее прекрасным – шикарным свадебным нарядом Грейс Келли. Изящное творение дизайнеров соединило пышный подол и нежное кружево цвета слоновой кости.
В необычном платье вышла замуж и Кейт Мосс, привыкшая выделяться. Блестки на ее платье выложены в виде перьев феникса, а создавал его скандальный Джон Гальяно, который как раз в это время оказался в центре скандала после антисемитских высказываний.
Сегодняшние платья звезд зачастую практически не уступают красотой легендарным нарядам. Недавно в очень нежном платье с пышным подолом и открытыми плечами замуж вышла Алеся Кафельникова.
Наталья Водянова вышла замуж за Антуана Арно – и выбрала шикарное платье от бренда Uliana Sergeenko с объемными плечами и нежным воротничком, которое неуловимо сочетает в себе французский и российский стили.
Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!