Фамильное поместье принцессы Дианы перешло в наследство племяннику, а не детям

Принцесса Уэльская ушла из жизни в 1996 году, но дом, в котором она провела свое детство Сандрингеме и Олторп-Хаусе вплоть до замужества, до сих пор был без наследника. Площадь роскошного поместья сто тысяч квадратных футов. В самом особняке 90 комнат, портретная галерея и множество антикварной мебели. Наследником поместья стал 27-летний Луи Спенсер, двоюродный брат сыновей принцессы и младший из четверых детей ее брата. Детство молодого аристократа прошло в Кейптауне, куда семья переехала после смерти Дианы в 1996 году, желая скрыться от общественности.

Молодой человек вернулся на родину ради учебы в Эдинбургском университете и готов вступить в полноправное наследство. Двое сыновей Дианы не могут завладеть недвижимостью матери, так как по древним традициям стать наследником возможно только по праву первородства — первому сыну первого мужчины в семье.

«Первородство может быть сложной темой, потому что времена меняются, и отношения к традициям тоже. Мы выросли, прекрасно осознавая, что Луи получит наследство. Несмотря на это, мы уверены, что он проделает невероятную работу», — сказала старшая сестра Луи 30-летняя Китти Спенсер.

Младший брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер отметил, что верен традициям и нарушать их было бы неправильно. «Я был бы даже рад, если бы Китти унаследовала особняк, но если бы я повлиял на это решение и выбрал бы Китти, то это было бы против всех традиций», — прокомментировал мужчина.