Прилучного после развода с Муценице обвинили в меркантильности: «Лучше бы детям и Агате дом отдал!»

С момента развода Павла Прилучного и Агаты Муцениеце прошло уже больше месяца: супруги расстались после 9 лет брака. Супруги решили, что Агата с сыном и дочерью будут жить в московской квартире, а Павел остается в загородном доме. Кстати, всю недвижимость Прилучный покупал на свои деньги.

Но громкий развод актеров до сих пор не оставляет равнодушными их поклонников. В Instagram разгорелась настоящая битва в комментариях под постом Прилучного, где он рассказал, что строит на участке игровой дом для детей.

«Я обратился к ребятам из компании <...> с идеей сделать игровой домик у себя на участке. Хочу, чтобы дети больше времени проводили на улице и развивались полноценно с минимумом гаджетов! Результат превзошел все наши ожидания! Домик был изготовлен всего за 15 дней», — рассказал Павел.