Прилучного после развода с Муценице обвинили в меркантильности: «Лучше бы детям и Агате дом отдал!»
Фото: Starface
С момента развода Павла Прилучного и Агаты Муцениеце прошло уже больше месяца: супруги расстались после 9 лет брака. Супруги решили, что Агата с сыном и дочерью будут жить в московской квартире, а Павел остается в загородном доме. Кстати, всю недвижимость Прилучный покупал на свои деньги.
Но громкий развод актеров до сих пор не оставляет равнодушными их поклонников. В Instagram разгорелась настоящая битва в комментариях под постом Прилучного, где он рассказал, что строит на участке игровой дом для детей.
«Я обратился к ребятам из компании <...> с идеей сделать игровой домик у себя на участке. Хочу, чтобы дети больше времени проводили на улице и развивались полноценно с минимумом гаджетов! Результат превзошел все наши ожидания! Домик был изготовлен всего за 15 дней», — рассказал Павел.
Фото: www.instagram.com/bugevuge/
И понеслось: одни обвинили Павла Прилучного в меркантильности, другие заявили, что он отличный отец. «Лучше бы Агате и детям дом отдал, чтобы они на природе жили», «И поэтому дети живут московской квартире, а не в собственном доме?», «Может не стоит лезть не в свое дело? Они взрослые люди и сами решили, как разделить общее имущество. Дети живут и с мамой и с папой, они не на постоянной основе живут в квартире. Так ,что им всего хватает, можете не волноваться!», «Павел, удалите куриц из подписчиков!», «Дамочка, дом в ипотеке .Вы хоть представляете, сколько он стоит, если первый, одноэтажный они продавали за 20 лямов? Не суйте нос куда не надо», «Отстаньте от них! И займитесь своей жизнью, вас советов не просили, они прекрасно сами разберутся, где кому жить и с кем», «Павел, вы прекрасный отец!», — началась словесная баталия в комментариях.
Фото: www.instagram.com/bugevuge/
Напомним, во время самоизоляции Агата Муцениеце обвинила Павла в алкоголизме и рукоприкладстве. В разгар пандемии актриса с детьми сбежала от мужа в московскую квартиру, а вскоре подала на развод. Прилучный горевал недолго, заявив, что один он быть не может, и уехал отдыхать на Черное море с детьми и Мирославой Карпович. Позже Агата призналась, что не знала, что ее дети будут проводить отпуск с «первой попавшейся», а не только с отцом.
А вы на чьей стороне?
Фото и видео: Instagram Павла Прилучного, Starface
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